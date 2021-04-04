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Siyaset Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:53:00 -
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yeniden Refah Partisi, çok kısa sürede 81 ile yayıldı. Ankara'da 40 binin üzerinde insanın katıldığı büyük bir kongre gerçekleştirdik. 120 bin üye sayımızı aştık. Teşkilatlarımızda 150 bin form da sisteme girilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Seçimlere girme hakkımızı bir seneden fazla oldu, elde ettik.

Biz kim yaparsa yapsın bizim işimize gelse de gelmese de doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Eylemlerle söylemlerimiz uyumlu olacak.

Siyasete neden atıldı?

Merhum Erbakan hocamıza 54.Hükümet'te yaptıklarından dolayı dua ediliyor. Böyle bir mükafatı böyle bir ödülü siyaset dışında elde etmeniz mümkün değil. Erbakan hocamızın dediği gibi siyaset bir ibadet. Kıbrıs'ta Erbakan hocamıza dua ediliyor. 45 sene oldu, hala dua ediliyor...

Siyaset her Müslümanın yapması gereken bir çalışma. Erbakan hoca zihinlerde bir devrim yaptı. Siyasetin insanların sıkıntısından kurtarmak için yapılırsa bir ibadet olacağını söylemişti.

Çifte standart var?

Parti kapatmak çare değil ama 28 Şubat'ta yaşananlar ve aynı kişilerin şu anki tavırları siyasetteki çifte standardı ortaya koyuyor...

Yeni parti niçin kuruldu?

Saadet Partisi Genel Merkez'de bir avuç insan hala sorun çıkarmaya devam ediyor. Algı operasyonunu yaptılar, inandırdılar. Biz Saadet Partisi'nden dışarıya çıkartıldık. Huzur içinde çalışmaya müsaade edilse biz niye böyle bir hareket yapalım... Biz her Milli Görüşçü hangi haklara sahipse biz de o haklara sahip olmak istedik... Yanlışların üzerine biz de genel başkan olalım dedik... Ama üyeliğimizi düşürdüler... Biz de kendi yolumuza yöneldik. Milletimiz bizim farkımızı, nasıl ayrıştığımızı çok iyi biliyor.

Seçim ittifakı kararı

Her pati kendi gücüyle bağımsız olarak başarı elde etmek ister, biz de bunu istiyoruz. Ama mevcut sistemde tek başına hareket etmeniz zor, bunu iktidar partisi bile yaşıyor... Bizde seçime yakın dönemde bir ittifakın içinde yer alabiliriz.

Kendimizi ikisine de yakın veya uzak olarak görmüyoruz. Kendi çizgimize, Milli Görüş çizgisine yakın olması gerekiyor. Milli Görüş'ün politikalarında mutabık kalınması gerekiyor. Bunu kastediyoruz. D8 önceleyecek, D60 için çalışmalar yapacağız.

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