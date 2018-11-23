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'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:27
'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!

Erbakan, bugün yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı. Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeden önce Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını kılıp dua etti. Erbakan daha sonra burada halka hitap etti. Erbakan, "Yeniden Refah Partimizi resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum" dedi.

Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, yeni kurulacak partinin söz konusu binayı kullanacağını duyurmuştu.

Refah Partisi ismi düşünülüyordu

Fatih Erbakan'ın parti için Refah Partisi ismini koymayı düşündüğü belirtilmişti. Ancak yapılan açıklamada partinin adının 'Yeniden Refah Partisi' olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:27
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Fatih Erbakan
  3. Necmettin Erbakan

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  • Turan ŞENGÜLTuran ŞENGÜL7 dk önce
    bundan sonra bakalım Erbakanım oğlunumu yoksa Fetullahın oğlunumu tercih edecekler
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