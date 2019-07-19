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Yeniden Refah Partisi kritik tarihi duyurdu!

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Parti binasının resmi açılışının Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacağı açıklandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:55
Yeniden Refah Partisi kritik tarihi duyurdu!

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, altyapı ve haberleşme sistemlerinde sıkıntılar bulunan binada tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirterek Kurban Bayramı'ndan sonra resmi açılış yapacaklarını söyledi.

Parti tabelasının bugün genel merkez binasının girişine asıldığını ifade eden Pamukçu, "Yaşlı bir bina. 1980'li yıllardan beri bu davanın hizmetinde olan bir bina. Milli Görüş'e uzun yıllar hizmet etmiş, dolayısıyla manevi havası bizim için çok önemli bir bina. Bundan istifade etmek istedik. Tabii ki tabelamızı başka yere asamadık, bu binaya astık. Aynı yerde siyaset yapmak önemliydi" dedi.

Pamukçu, 26 Temmuz Cuma günü Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Karar Yürütme Kurulunun partide ilk toplantısını yapacağını söyledi.

Şu anda partinin il ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini ifade eden Pamukçu, ekim ayı içinde seçilmiş delegelerle ilk kongrelerini yapacaklarını ifade etti.

Geçen yıl kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yapıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:55
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Fatih Erbakan

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