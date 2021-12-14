Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu verdiği bir röportajda Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için başvuruda bulunduklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Yeniden Refah Partisi kapatılacak mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi kapatılacak mı? Yeniden Refah Partisi seçimlere giriyor mu?

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin kapatılması için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, “Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun geçtiğimiz aylarda yayımladığı seçimlere girebilecek olan partilerin isimleri şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi.