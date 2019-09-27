Yeniden Refah Partisi: İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için toplanıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Hadis-i Şerifi'ne dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar, "Peygamber Efendimiz (SAV), 'Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin, gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf halidir.' buyurmuştur. " ifadelerini kullandı.

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi amacıyla Zeytinburnu'nda toplanacağız." diyen Başkan Dolar, şöyle konuştu:

"İslam’ın son kalesi cennet vatanımız Türkiye’mizde zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başlayan yozlaşma süreci; Milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparmıştır. Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmaları, dizi filmler, reklamlar ve animasyonlar ile desteklenmiş ve İstanbul Sözleşmesi ile zirve noktasına ulaşmıştır."

İstanbul Zeytinburnu İlçesi 58. Bulvar Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik saat 20:00'da başlayacak.