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Yeniden Refah Partisi: İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için toplanıyoruz

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı İstanbul Sözleşmesi'nin tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla bu akşam bir etkinlik düzenleyecek. Zeytinburnu'nda saat 20:00'de başlayacak etkinlikte basın açıklaması da yapılacak: "Ailemize yapılan darbeye sessiz kalma"

27 Eylül 2019 Cuma 15:27
Yeniden Refah Partisi: İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için toplanıyoruz

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Hadis-i Şerifi'ne dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar, "Peygamber Efendimiz (SAV), 'Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin, gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf halidir.' buyurmuştur. " ifadelerini kullandı.

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi amacıyla Zeytinburnu'nda toplanacağız." diyen Başkan Dolar, şöyle konuştu:

"İslam’ın son kalesi cennet vatanımız Türkiye’mizde zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başlayan yozlaşma süreci; Milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparmıştır. Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmaları, dizi filmler, reklamlar ve animasyonlar ile desteklenmiş ve İstanbul Sözleşmesi ile zirve noktasına ulaşmıştır."

İstanbul Zeytinburnu İlçesi 58. Bulvar Caddesi'nde düzenlenecek etkinlik saat 20:00'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 15:27
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  • ceddim!izindeyiz...ceddim!izindeyiz...26 dk önce
    Helal olsun, desteğimiz sizinle YENİDEN REFAH.

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