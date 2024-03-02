Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Akit TV’de

Yusuf Ozan Demir'in moderatörlüğünde gerçekleşecek programda, birbirinden değerli konuklar da katılım sağlayacak. Programın ilgi çekici konularını, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kazım Dalkıran ve Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ele alacak.

Yusuf Ozan Demir'in sorularıyla konuklara yönlendirilecek olan programda, katılımcılar Türkiye'nin gündemine dair önemli konularda görüşlerini paylaşacak.

Programın bu haftaki özel konsepti, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul il teşkilatının lideri Mustafa Doğan'ın görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunacak olmasıyla öne çıkıyor. Bu kapsamlı program, izleyicilere partinin politik vizyonu ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler sunarken, aynı zamanda konukların değerli analizleriyle izleyicilere geniş bir perspektif sunacak.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan program, siyasi gündemin yanı sıra güncel olayları da değerlendirecek. İzleyiciler, programı Akit TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek ve konukların katılımıyla zenginleşen içeriğiyle bilgi edinebilecekler.

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