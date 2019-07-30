0553 313 94 23

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yavuz: “Yeni parti çalışmaları ile Cumhurbaşkanına haksızlık yapılıyor”

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Necip Yavuz, AK Parti’den kopan bazı isimlerin yeni parti çalışmaları hakkında, “Biz bunlara katılmıyoruz.

30 Temmuz 2019 Salı 13:12
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yavuz: “Yeni parti çalışmaları ile Cumhurbaşkanına haksızlık yapılıyor”

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Necip Yavuz, AK Parti’den kopan bazı isimlerin yeni parti çalışmaları hakkında, “Biz bunlara katılmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapılıyor” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarını ve ekonomiden de bir fiil sorumlu olduklarını belirten İl Başkanı Yavuz, “AK Parti, kendi iç sorunları dolayısıyla milletvekilliği ve bakanlıktan alınınca anlaşılması çok zor bir şekilde vatandaşında kafasını karıştıracak şekilde yeniden kurtarıcı çıkışıyla ‘Biz ülkeyi kurtaracağız’ anlayışıyla yoğun şekilde reklamları yapılıyor. Ekonominin inşasında emekleri var.Yanlış giden bir şey varsa bunlar da bunun sorumlusudur” diye konuştu.



Fatih Erbakan’ı Kırşehir’e anma programına çağırdı diye görevden alınmıştı


Kırşehir’de Yeniden Refah Partisinin kurucu İl Başkanlığı görevini yürüten Yavuz, Saadet Partisi’ndeki (SP) görevinden ise merhum Necmettin Erbakan’ı anma programına oğlu Fatih Erbakan’ı davet etti diye görevden alınmasını ise şöyle anlattı:


“Erbakan hocamızın vefatının akabinde 2011 yılı Nisan ayında İl Başkanlığı görevini yürütüyordum. Genel Başkanımızı anma programı düzenledik. Fatih Erbakan ile kendim iletişime geçtim. SP Genel Merkezi yaptığımız programdan rahatsızlık duymuş, Genel Merkez aracılığını görmek yerine direk kendim davette bulunmuştum. Genel Merkezin görev tebliği yapmayacağı bildirmesinin üzerine bizde yönetim olarak istifa etti.”


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldığı bir televizyon programında Kırşehir’de katıldığı program sonrası il başkanının görevden alındığını söylemişti.


Yeniden Refah Partisi Kırşehir’de kurucu üye sayısı ise 30 kişiden oluşuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:12
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuklu'nun eşsiz eserlerinden: Sultanhanı Kervansarayı
    1. Selçuklu'nun eşsiz eserlerinden:..
    2. Albayrak: "Enflasyonu yıl sonunda..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. Hisarcıklıoğlu: "En çok önem..
    5. Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesini..
    6. Albayrak: "Önümüzdeki dönemde..
    7. Bir saat kitap okuyana, iki saat..
    8. Bakan Albayrak'tan 'Bayram tatili'..
    9. Memur-Sen Antalya Şubesi, milletvekili..
    10. Üniversiteli genç sahilde ölü bulundu
    11. Özel bireyler Avşa’yı gezdi
    12. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    13. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    14. Trimbox ile Ulugüç Jeneratör işbirliği
    15. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı..
    16. TÜVTÜRK'ten "randevu hizmeti ücreti"..
    17. Camiyi içkili kafe yaptılar! Tarihi..
    18. Kültür Park’a "Zeki Müren Sevgi Yolu"
    19. Lufthansa Grubu'nun ikinci çeyrekte..
    20. Tunç Soyer, Başkan Oğuz ve Urla’daki..
    21. Nilüfer’de su kesintisi
    22. Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li forvet
    23. Kurban bıçakları bilenmeye başladı
    24. Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?..
    25. Manisa’da 4 uyuşturucu zanlısı..
    26. Laleli "Mikro ihracat" ile şampiyonlar..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    28. TÜGVA Şırnak temsilciliği 2’nci Olağan..
    29. Tezgahlarda fırtına estiren üzüm..
    30. Polis merkezine düzenlenen saldırıya 4..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!