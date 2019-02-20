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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Kuvveti değil hakkı üstün tutacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; partinin kurucuları, hedefleri ve teşkilatlanması hakkında Akit’e konuştu. Partinin ilke ve hedeflerini açıklayan Erbakan; “Olmazsa olmaz parolamız kuvveti değil hakkı üstün tutmaktır” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Kuvveti değil hakkı üstün tutacağız

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partinin kurucuları, hedefleri ve teşkilatlanması hakkında Akit’e konuştu. Partinin kurucuları hakkında bilgiler veren Erbakan; “99 Kurucu ile 23 Kasım 2018 Cuma günü Yeniden Refah Partisi kuruldu. Özel bir mana olarak Allah’ın 99 isminden esinlenildi. 24 Kasım’da merhum Erbakan Hoca’mızın adeti üzerine Eyüp Sultan’da miting havasında bir program yapıldı. Kurucularımız arasında Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu var. İlk defa aktif siyasete giriyor. Sacit Günbey 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yaptı. Avrupa Milli Görüş Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, Tayyip Bey’in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık müşavirliğinde görevinde bulunmuş. Doğan Bekin var, merhum Fehim Adak beyin yeğeni; Fehim Bey Milli Selamet Partisi hükümetlerinde Bakanlık yaptı. Suat Pamukçu var, Bayburt Milletvekilimiz. MSP döneminden İsmail Arslan bey, Musa Okçu bey var. Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci var. Avukat Mehmet Ener dededen babadan Milli Görüş kökeninden gelen ve hocamızın vefatına kadar da avukatlık vazifesini yapan bir kimse. 99 kişinin içerisinde birbirinden kıymetli daha birçok isim var” dedi.

Ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz

Partinin ilke ve hedeflerini açıklayan Erbakan; “Olmazsa olmaz parolamız kuvveti değil hakkı üstün tutmaktır. Merhum Erbakan Hoca’mız biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz diyordu. Mevcut düzeni biliyorsunuz. Dünyanın en zengin 26 insanının serveti dünya nüfusunun yarısının servetine eşit. Bu sistemin düzeltilmesi, kul haklarının teminat altına alınması ve aynı zamanda izzet, onur ve saygınlığın sağlanması gerekir. Venezuela’daki zorbalığı gördük. Yönetimde adaleti STK, vakıf, dernek, cemaat, tarikat olarak sağlamanız mümkün değil. Elinizde yetki olması lazım. Yetki olmasının yolu da siyaset yapmaktan geçiyor. Makam, mevki, kişisel ikbal için değil, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz. Venezuela’dan Arakan’a, Yemen’den Libya’ya, Keşmir’den Filistin’e kadar bütün ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz. Müslüman olsun olmasın bütün 7 milyar insana izzet ve onurun sağlanacağı sistemin kurulması gayesi ile yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Siyaset tarzlarının mevcut partilerden farklı olacağının altını çizen Erbakan; “Yeniden Refah Partisi olarak saldırgan bir üslupla muhalefet yapmaktan çok uzak olacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek üzere yola çıkıyoruz. İktidar ne yaparsa yapsın kötüdür demek için yola çıkmıyoruz. Birçok hayırlı hizmetler yaptılar, bunu görmezseniz sizin derdiniz insanlığa hizmet değil kendi hırsınızı tatmin etmek olur. Allah vermesin paramparça olacak ama bu iktidar gidecek derseniz buna bile razı gelen birtakım unsurlar var. İktidarın sonu Ortadoğu’daki liderlerin sonu gibi olacak diyorlar. Ülken elden gittikten sonra rakibin olan siyasi partinin iktidardan gitmesinin manası yok ki” diye konuştu.

“1 Nisan’da Hoca’nın kurduğu binaya geçiyoruz”

Şu anda Saadet Partisi’nin kullandığı Genel Merkez binasını 1 Nisan’da teslim alacaklarını belirten Erbakan; “Partimizin Genel Merkezi Saadet Partisi’nin kullandığı bina olacak. Seçimin arkasından onlar çıkacaklar. Biz taahütname aldık kendilerinden. Saadet Partisi’nde arkadaşlar, ‘Bizi seçim arefesinde dışarı çıkarmayın’ dediler, biz de bunu uygun bulduk. Oranın manevi değeri çok büyük. Erbakan Hocamızın temelinde emeği olan, bütün İslam âleminin bildiği çok önemli bir merkez” dedi.

51 ilde teşkilatlandıklarını belirten Erbakan; “2 ay gibi kısa bir sürede 51 ilin yarısından çoğunda tabelalar asıldı. Bu büyük bir bereket. Sebebi öncelikle Erbakan isminin milletimizin zihnindeki, gönlündeki yeri” şeklinde konuştu.

“Erbakan isminin psikolojik etkisi var”

Maddi olarak teşkilatlara katkı sağlamadıklarını belirten Erbakan; “Genel merkez olarak illere bir kuruş destek olmamamıza rağmen çok büyük adımlar attılar. En kaliteli ışıklı büyük tabelaları astılar. Kendi imkânlarıyla bu işi yürütüyorlar. Erbakan Hocamızın ve Refah isminin psikolojik olarak etkisi var. İncirlik’i kapatan cesur bir geçmişimiz var. Ekmek dağıtan arabanın peşinden koşan birkaç yavru için gözyaşı dökecek kadar merhametli bir geçmişimiz var. Memurumuzun, işçimizin maaşını bir senede 2 katına çıkaracak kadar bereketli bir geçmişimiz var. Tüm tehditlere ve engellemelere rağmen Kıbrıs Harekâtı’nı gerçekleştirecek kadar kararlı bir geçmişimiz var. Samimiyet dolu belediye başkanları çıkaran bir geçmişimiz var. Böyle bir geçmişin mirasçısı olunduğundan dolayı milletimiz büyük bir heyecan duyuyor. Beklentimizin çok üstünde bir teveccüh ve ilgiyle Türkiye genelinde karşılaşıyoruz” dedi.

“Yerel seçim kararı 2 Mart’ta”

Yerel seçimlerle ilgili kararı 2 Mart’ta MYK toplantısından sonra açıklayacaklarını söyleyen Erbakan; “Kurucularımız ve İl Başkanlarımızla istişarelerimiz sonunda bir karara varacağız. Partizan anlayışla şahsi kişisel düşüncelerle hareket etmiyoruz. Belediyelerde de tabii milletimizin derdine derman olacak başkanların olması, hangi partiden olursa olsun, bunu göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
  1. Bayburt
  2. Ankara
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  4. Akit
  5. Eyüp Sultan
  6. Allah’ın 99 ismi
  7. Yeniden Refah Partisi
  8. Erbakan Hoca
  9. Abdülhamid Han Hazretleri
  10. Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu
  11. Sacit Günbey
  12. 54. Hükümet
  13. Avrupa Milli Görüş Genel Başkanlığı
  14. Doğan Bekin
  15. Fehim Adak
  16. Milli Selamet Partisi
  17. Suat Pamukçu
  18. MSP
  19. İsmail Arslan
  20. Musa Okçu
  21. Ömer Faruk Ekinci
  22. Avukat Mehmet Ener
  23. Milli Görüş
  24. Saadet Partisi
  25. Erbakan
  26. Yerel seçimler
  27. MYK toplantısı

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 39 dk önce
    BOŞ BOŞ VAATLER?? HANGİ BİLGİ BİRİKİM TECRÜBE VE GÜÇ İLE BUNU YAPACAKSIN?? RAHMETLİ BABAN BİLGİLİ VE ÇOK TECRÜBELİ HALİ İLE SİYONİSTLERE 1 YIL DAYANABİLDİ,!! FATİH SANA BİR TANE SORU : DÜRÜST CE CEVAP VER ; PARTİ KURMANI KİMLER TEŞVİK ETTİ, KURDUKTAN SONRA KİMLER TEBRİK ETTİ??????
  • Yusuf Cebeci Yusuf Cebeci 48 dk önce
    Bu konuşmadan çok etkilendimTam bir devlet adamı konuşması Tebrik ediyorum Bu şuuur ve birikim gelceğimize daha güvenle bakmamıza vesile olacaktırBu kutlu yolda dua ederizRabbim muzaffer eylesin
  • mehmet arıcanmehmet arıcan52 dk önce
    Milli Görüşün tek partisi Saadet Partisi dir Bunu bile bile ayrı parti kurmanın ne gereği vardı.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Önce ahlak ve maneviyat, işte slogan bu olmalı. Milli nizam, milli selamet hep bu slogandı. Parti işareti ŞAHADET olmalıydı, o yasaklara NİSBET.

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