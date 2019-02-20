Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Kuvveti değil hakkı üstün tutacağız

Hacı Yakışıklı Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partinin kurucuları, hedefleri ve teşkilatlanması hakkında Akit’e konuştu. Partinin kurucuları hakkında bilgiler veren Erbakan; “99 Kurucu ile 23 Kasım 2018 Cuma günü Yeniden Refah Partisi kuruldu. Özel bir mana olarak Allah’ın 99 isminden esinlenildi. 24 Kasım’da merhum Erbakan Hoca’mızın adeti üzerine Eyüp Sultan’da miting havasında bir program yapıldı. Kurucularımız arasında Abdülhamid Han Hazretleri’nin torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu var. İlk defa aktif siyasete giriyor. Sacit Günbey 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yaptı. Avrupa Milli Görüş Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, Tayyip Bey’in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık müşavirliğinde görevinde bulunmuş. Doğan Bekin var, merhum Fehim Adak beyin yeğeni; Fehim Bey Milli Selamet Partisi hükümetlerinde Bakanlık yaptı. Suat Pamukçu var, Bayburt Milletvekilimiz. MSP döneminden İsmail Arslan bey, Musa Okçu bey var. Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci var. Avukat Mehmet Ener dededen babadan Milli Görüş kökeninden gelen ve hocamızın vefatına kadar da avukatlık vazifesini yapan bir kimse. 99 kişinin içerisinde birbirinden kıymetli daha birçok isim var” dedi.

Ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz

Partinin ilke ve hedeflerini açıklayan Erbakan; “Olmazsa olmaz parolamız kuvveti değil hakkı üstün tutmaktır. Merhum Erbakan Hoca’mız biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz diyordu. Mevcut düzeni biliyorsunuz. Dünyanın en zengin 26 insanının serveti dünya nüfusunun yarısının servetine eşit. Bu sistemin düzeltilmesi, kul haklarının teminat altına alınması ve aynı zamanda izzet, onur ve saygınlığın sağlanması gerekir. Venezuela’daki zorbalığı gördük. Yönetimde adaleti STK, vakıf, dernek, cemaat, tarikat olarak sağlamanız mümkün değil. Elinizde yetki olması lazım. Yetki olmasının yolu da siyaset yapmaktan geçiyor. Makam, mevki, kişisel ikbal için değil, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz. Venezuela’dan Arakan’a, Yemen’den Libya’ya, Keşmir’den Filistin’e kadar bütün ezilenlerin kurtuluşu için yola çıkıyoruz. Müslüman olsun olmasın bütün 7 milyar insana izzet ve onurun sağlanacağı sistemin kurulması gayesi ile yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Siyaset tarzlarının mevcut partilerden farklı olacağının altını çizen Erbakan; “Yeniden Refah Partisi olarak saldırgan bir üslupla muhalefet yapmaktan çok uzak olacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek üzere yola çıkıyoruz. İktidar ne yaparsa yapsın kötüdür demek için yola çıkmıyoruz. Birçok hayırlı hizmetler yaptılar, bunu görmezseniz sizin derdiniz insanlığa hizmet değil kendi hırsınızı tatmin etmek olur. Allah vermesin paramparça olacak ama bu iktidar gidecek derseniz buna bile razı gelen birtakım unsurlar var. İktidarın sonu Ortadoğu’daki liderlerin sonu gibi olacak diyorlar. Ülken elden gittikten sonra rakibin olan siyasi partinin iktidardan gitmesinin manası yok ki” diye konuştu.

“1 Nisan’da Hoca’nın kurduğu binaya geçiyoruz”

Şu anda Saadet Partisi’nin kullandığı Genel Merkez binasını 1 Nisan’da teslim alacaklarını belirten Erbakan; “Partimizin Genel Merkezi Saadet Partisi’nin kullandığı bina olacak. Seçimin arkasından onlar çıkacaklar. Biz taahütname aldık kendilerinden. Saadet Partisi’nde arkadaşlar, ‘Bizi seçim arefesinde dışarı çıkarmayın’ dediler, biz de bunu uygun bulduk. Oranın manevi değeri çok büyük. Erbakan Hocamızın temelinde emeği olan, bütün İslam âleminin bildiği çok önemli bir merkez” dedi.

51 ilde teşkilatlandıklarını belirten Erbakan; “2 ay gibi kısa bir sürede 51 ilin yarısından çoğunda tabelalar asıldı. Bu büyük bir bereket. Sebebi öncelikle Erbakan isminin milletimizin zihnindeki, gönlündeki yeri” şeklinde konuştu.

“Erbakan isminin psikolojik etkisi var”

Maddi olarak teşkilatlara katkı sağlamadıklarını belirten Erbakan; “Genel merkez olarak illere bir kuruş destek olmamamıza rağmen çok büyük adımlar attılar. En kaliteli ışıklı büyük tabelaları astılar. Kendi imkânlarıyla bu işi yürütüyorlar. Erbakan Hocamızın ve Refah isminin psikolojik olarak etkisi var. İncirlik’i kapatan cesur bir geçmişimiz var. Ekmek dağıtan arabanın peşinden koşan birkaç yavru için gözyaşı dökecek kadar merhametli bir geçmişimiz var. Memurumuzun, işçimizin maaşını bir senede 2 katına çıkaracak kadar bereketli bir geçmişimiz var. Tüm tehditlere ve engellemelere rağmen Kıbrıs Harekâtı’nı gerçekleştirecek kadar kararlı bir geçmişimiz var. Samimiyet dolu belediye başkanları çıkaran bir geçmişimiz var. Böyle bir geçmişin mirasçısı olunduğundan dolayı milletimiz büyük bir heyecan duyuyor. Beklentimizin çok üstünde bir teveccüh ve ilgiyle Türkiye genelinde karşılaşıyoruz” dedi.

“Yerel seçim kararı 2 Mart’ta”

Yerel seçimlerle ilgili kararı 2 Mart’ta MYK toplantısından sonra açıklayacaklarını söyleyen Erbakan; “Kurucularımız ve İl Başkanlarımızla istişarelerimiz sonunda bir karara varacağız. Partizan anlayışla şahsi kişisel düşüncelerle hareket etmiyoruz. Belediyelerde de tabii milletimizin derdine derman olacak başkanların olması, hangi partiden olursa olsun, bunu göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz” diye konuştu.