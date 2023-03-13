Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Faith Erbakan'dan ittifak açıklaması!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'nın teklifine ilişkin parti içi istişarelerini tamamladığını duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusunda parti içi istişarelerin tamamlandığını duyurdu.
Geçtiğimiz Cuma günü Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, resmi ittifak teklifini Yeniden Refah Partisi’ne iletti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada yüksek kurullar ile istişareler sonrası karar verileceğini söyledi.
Erbakan, Cumartesi ve Pazar günü MKYK üyeleri ve İl Başkanları ile bir araya gelip istişarelerde bulundu.
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Erbakan görüşmelerin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erbakan mesajında, "Dün MKYK Üyelerimizle, bugün de il başkanlarımızla toplantı yaparak istişarelerimizi gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah hayırlı sonuçlara vesile kılsın inşallah." dedi.