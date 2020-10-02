Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ardahan'da projelerini anlattı

ARDAHAN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İşçi, emekli, memur maaşları üzerinden alınan vergileri ortadan kaldıracağız. Elektrik, su, doğalgaz gibi zorunlu ihtiyaç kalemlerini belli bir asgari orana kadar devlet olarak ücretsiz şekilde vereceğiz" dedi.

Ardahan Gençlik Merkezinde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Ardahan 1. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 83 milyonun istisnasız refah seviyesinin, alım gücünün artırıldığı yeniden büyük Türkiye'yi kurmayı hedeflediklerini anlattı.

İktidar oldukları ilk yılda asgari ücrete, memura ve emekliye yüzde 50 maaş zam yapacaklarını anlatan Erbakan, "İşçi, emekli, memur maaşları üzerinden alınan vergileri ortadan kaldıracağız. Elektrik, su, doğalgaz gibi zorunlu ihtiyaç kalemlerini belli bir asgari orana kadar devlet olarak ücretsiz şekilde vereceğiz." dedi.

Erbakan, tüm Türkiye'de çalışma yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz, bunun kitabını yazdık Türkiye'ye ilan ettik. 1 yılda 100 ile 150 milyar dolar kaynak, bu kaynakla aynı 54. hükümet Milli Görüşün yaptığı gibi işçi, memur, emekli ve çiftçinin alım gücü ve refah seviyesi yükseltilecek ve böylece piyasada çarklar dönmeye başlayacak, inşallah 83 milyona refah sağlanacak. Yine bu kaynakla Türkiye'nin dört bir yanında doğusunu, batısını ayırt etmeden 81 ile 81 proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına memleket evlatlarının alın teriyle helalinden rızkını temin edeceği aş ve iş imkanı sağlanacak. Ve bu maddi kalkınma hamleleriyle manevi kalkınma adımları atılacak.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Caner Çoban, partinin Ardahan İl Başkanı oldu.