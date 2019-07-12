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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur:

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kırşehir’de katıldığı partisinin eğitim programında, “Bu ülkeyi kurtarmak için birileri yola çıkmalıydı.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:56
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur:

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Kırşehir’de katıldığı partisinin eğitim programında, “Bu ülkeyi kurtarmak için birileri yola çıkmalıydı. İşte biz bunun için yola çıktık. Efendim güzel de siz ne yapacaksınız? Bize kimse ne yapacaksınız diye soru soramaz. Erbakan hoca ne yaptıysa biz onu yapacağız” dedi.


Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatının eğitim programı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda düzenlendi. Programa; Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Bölge Koordinatörü Abdülhamit Adak, Kırşehir İl Başkanı Necip Yavuz ve partililer katıldı.


Programda partililerine seslenen Genel Başkan Yardımcısı Sungur, “Erbakan hoca döneminde ekonomi güllük gülistanlıktı. Denk bütçe vardı. İnsanlar, alın terinin karşılığını alıyorlardı. Göreceksiniz ki, ülkenin üzerindeki kara tablo kendiliğinden kalkmış olacak. Bize diyorlar ki ‘siz niçin siyasi parti kurdunuz?’ Ülke sosyal olarak çökmüş. Anne-kızına düşman, kız-annesine düşman, baba-oğlu ile geçinemiyor. Komşu-komşuya düşman tanımaz hale gelmiş” diye konuştu.


Sungur, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Okullarımızda ahlak neredeyse dibe vurmuş durumda. Bu memleketteki güzide insanlarımızın çocukları neden okullara gittiğinde değişiyor. Eğitim sistemimiz, anayı kızından oğlu babasından torunu dedesinden ediyor. İşte Yeniden Refah Partisi olarak biz, bu Milli Eğitim sistemini alıp yerin dibine batıracağız.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:56
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