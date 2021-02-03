Yeniden Refah Partisi de yeni anayasaya destek verdi

Yeni Akit Ankara

Bayram Sakartepe, “Mevcut anayasa milletimize dar gelmektedir. Bundan dolayı yeni, milli ve sivil bir anayasa yapılması, ülkemiz açısından mecburiyettir” dedi. Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunun altını çizen Sakartepe, “1982 yılında yürürlüğe giren mevcut anayasa, 1980 Askeri darbesinin ürünü olarak yürürlüğe girmiştir. Bundan dolayı da sürekli tartışma konusu olmuştur. Kabul edildiği günden bu yana 22 defa değiştirilerek, yamalı bohçaya dönmüştür. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir’ dedi. Yeniden Refah Partisi olarak, Yeni Anayasa yapılmasına dair çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Av. Sakartepe, Yeni, Milli ve Sivil Anayasa yapılması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.