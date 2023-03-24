Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı! Protokol metni YSK’ya sunuldu

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girmek için ittifak protokolünü YSK’ya teslim etti. Partiler adına heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer aldı.

“İttifakımız dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir”

Cumhur İttifakı’nın gücünü milletten aldığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Milletvekili Seçimi Kanunu 12 a maddesi uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat, yapılan forumla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşmayla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar sürecini tamamlamak bütün gayemizdir. İttifakımız dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmini, kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacak. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun, Ramazan ayınız da mübarek olsun” dedi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, “14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Muhterem genel başkanımız saat 18’de detaylarla ilgili geniş bir açıklama yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılması için Mustafa Destici’nin yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise, “Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakımızın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendi olmak üzere ittifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah'la temaslarda bulunmuş, bu uttifakın genişlemesine de katkıda bulunmuştur. İnşallah Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk milleti 1’inci turda cumhurbaşkanımıza tekrar cumhurbaşkanı olma görevini verecek, bizler de Mecliste en üst sayıda temsil edileceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve TBMM‘de en üst derece temsil edilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İttifakın herhangi bir pazarlık içerisinde olmadığını söyleyen AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı adı altında yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgür siyasi kimliğini muhafaza ederek katılmaktadırlar. Bu birliktelik, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye’yi her açıdan lider ülke haline getirme ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma azim ve kararlılığı içerisinde yol almaya devan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO