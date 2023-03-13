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Siyaset Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Prof. Aydal cevapladı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Prof. Aydal cevapladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi'ne ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 01:35:00 -
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Prof. Aydal cevapladı!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Prof. Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap verdi.

Görüşmede, AK Parti'ye 30 madde sunulduğunu belirten Prof. Aydal, parti genel merkezine yapılan ziyaretten önce ön görüşmeler de olduğunu belirtti.

Prof. Aydal, "Bu bir geçici işbirliğidir. Belli şartlarda uzlaşabilirseniz birlikte çalışırsınız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın parti içi istişaresinde parti disiplini ile herkese söz hakkı verip, cevabını dinlediğini belirten Prof. Aydal, "Benim şahsi düşüncem Cumhur İttifakı'na katılmaktır." ifadelerini kullandı.
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