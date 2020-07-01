Yeniden Refah Partisi: Bu çok tehlikeli bir adım

Yeniden Refah Partisi, İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planının uluslararası hukuku hiçe sayan ve Orta Doğu'yu kaosa sürükleyebilecek tehlikeli bir adım olduğunu bildirdi.

Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in her türlü işgal planının şiddetle reddedilmesi gerektiği vurgulandı. İsrail'in, özellikle 1967 savaşından sonra Batı Şeria’da yer alan Yahudiye ve Samiriye’de, uluslararası hukuku çiğneyerek oluşturduğu Yahudi yerleşim birimlerinin Birleşmiş Milletler tarafından zaten işgal toprağı olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşte bu işgal altındaki söz konusu topraklarının ilhakı Oslo mutabakatının çöküşüne yol açacağı gibi, İsrail-Ürdün arasındaki barış anlaşmasının da sona ermesine neden olabileceğinden, Kudüs’te yer alan ve Ürdün ile yapılan anlaşma ile güvence altına alınan Mescid-i Aksa ve diğer İslam eserlerinin de İsrail yönetiminin tahakkümüne terk edilmesi halinde, vahamet boyutunda gelişmeler ortaya çıkacaktır."

İsrail'in Batı Şeria'yı İlhakı Planı'nın ilgili kuruluşlar tarafından durdurulmasının son derece önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planı, uluslararası hukuku hiçe sayan ve Orta Doğu’yu büyük kaosa sürükleyebilecek çok tehlikeli bir adımdır. İsrail’in işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarından bir an önce geri çekilmesi hususunda uluslararası kamuoyunu göreve davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.