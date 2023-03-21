Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Aydal: Fatih Erbakan'ın katıldığı bir toplantı sonrası her şey değişti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma teklifini reddetmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GECE YAPILAN TOPLANTI SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Ayda, pazar gecesine kadar Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanacağını sandığını belirtti.

Aydal pazar gecesi Fatih Erbakan'ın katıldığı bir toplantı sonrası fikrinin değiştiğini ve ittifaka katılmaktan vazgeçtiğini söyledi.

ERBAKAN KARARINI AÇIKLAYANA KADAR PARTİLİLERİN HABERİ YOKTU

Aydal konuya ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın başkanı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum.

Erbakan parti kararını canlı yayında açıklayana kadar kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen Aydal, Erbakan’ın kimlerle görüştüğünü henüz bilmiyor.

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6284 İLE İLGİLİ DEĞİL

Diğer yandan Doğan Aydal, partisinin ittifaka katılmamasının 6284 sayılı kanun ile ilgisinin olmadığını belirtti.