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Sağlık Yeniden hortladı! Çin'de bir panik daha
Sağlık

Yeniden hortladı! Çin'de bir panik daha

Domuz gribi salgınının Çin'de yeniden ortaya çıkması halkı endişelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:21:00 - 2021-04-01 21:23:26
Yeniden hortladı! Çin'de bir panik daha

Afrika domuz gribi salgını dalgası kuzey Çin'deki domuz çiftliğinde yeniden etkisini gösterdi ve hayvanların en az %20'si bundan etkilendiği için telef edildi.

Pekin yönetimince açıklanan rakamların düşünüldüğünden fazla olduğu ve Çin'in güneyinde daha fazla domuz olduğu için etki potansiyeli ilişkin korkular giderek arttıyor.

Yapılan araştırmaya göre, domuz gribinin 2018'in Ağustos ayında görüldükten sonra kaybolduğu yönündeydi. Grip uzun bir süre sonra 2021'in ilk çeyreğinde bir çiftlikte görülmesiyle yeniden aktif olduğunu anlaşıldı.

Domuz sayıları düşme ve büyük üreticilerin virüsün yayılmasını en aza indirmek için aşılama çalışmaları yapması hastalığı 2019'un sonlarına doğru yavaşlattığı ileri sürülmüştü.

2021 kışının soğuk geçmesi nedeniyle domuz etlerinin stoklamanması, domuz yoğunluğunun artması yeni domuz gribi türlerini kuzey Çin'de ve ülkenin en büyük domuz üreten üçüncü eyaleti olan Henan eyaletinde yeni salgın dalgasını tetikledi.

2018'deki domuz gribinden sonra Çin'de domuz çifliklerinde artış olduğu ve bu yeni durumla beraber bu hayvanların yaklaşık %50'sinin telef olma ihtimali olduğu öne sürüldü.

Yem üreticisi Wellhope-De Heus Animal Nutrition, ilk çeyrekteki salgınlar nedeniyle Çin'in kuzey ve kuzeydoğu illerinde "çiftliklerin en az% 20'si, hatta belki de %25'i etkilendi" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre Henan eyaletinde, domuzlarının %20 ile %30'unun telef olduğu ve hasarın geri döndürülemez olabileceği iddia edildi.

Kaynak: star.com.tr

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