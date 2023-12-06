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Gündem Yeniden hakim karşısına çıktı! Ogün Samast hakkında karar
Gündem

Yeniden hakim karşısına çıktı! Ogün Samast hakkında karar

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:44:00 - 2023-12-06 17:51:01

Hrant Dink’in katili Ogün Samast bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

15 Kasım'da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen Samast, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılandığı davada ifade vermek için memleketi Trabzon’daki Akçaabat Adliyesi’ne geldi.

Çok sayıda sivil polis ekibinin korumasıyla adliyeye gelen Samast, savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Mahkeme, Ogün Samast’a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bir sonraki durulma 6 Mart 2024'te yapılacak.

"FETÖ'nün üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle yargılanan Samast hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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