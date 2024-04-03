Yeniden değerlendirilmesi istendi! Filistin'den bir hamle daha

Filistin devletinin, sosyal medya platformu X'ten, başvuru mektubunun kopyasının da yer aldığı paylaşımında, "Bugün, Filistin devleti, Filistin liderliğinin talimatı üzerine, Genel Sekreter'e (Antonio Guterres), üyelik başvurusunun yeniden değerlendirilmesini talep eden bir mektup gönderdi." denildi.

Guterres'e hitaben yazılan mektupta, Mansur'un, "23 Eylül 2011 tarihli S/2011/592 belgesinde yer alan Filistin devletinin BM'ye üyelik başvurusuna ilişkin olarak ve Filistin liderliğinin talimatları üzerine bu başvurunun, Güvenlik Konseyince nisanda yeniden değerlendirilmesini talep etmekten onur duyuyorum." ifadesine yer verildi.

Mansur, mektupta, söz konusu talebin mümkün olan en kısa sürede BM Güvenlik Konseyine iletilmesi ricasında bulundu.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, 26 Temmuz 2022'de Güvenlik Konseyinde, tam üyelik üzerine yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinin 23 Aralık 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı kararla, Filistin'in toprak bütünlüğünün BM tarafından tanındığını hatırlatmış ve bu doğrultuda tam üyelik statüsünün onaylanmasını istemişti.

Karar, İsrail'in Filistin'in başkenti Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşimler kurmasının yasa dışı olduğunu teyit etmiş ve İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırmıştı.

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Filistin'in BM'deki statüsü

BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü bulunuyor.

BM Genel Kurulu, 2012'de Filistin'in "gözlemci kuruluş" olan statüsünü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltmişti.

Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.