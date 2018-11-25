Yeniden aday gösterilen AK Partili başkana coşkulu karşılama

AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Mehmet Sekmen, Erzurum'da coşkulu kalabalıkı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehmet Sekmen'in aday gösterildiğini açıklamasının ardından Erzurum Havalimanı'nda Sekmen'i karşılamak için yüzlerce kişi toplandı.

Başkan için pankart açtılar

Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi ve davul zurna ile karşılanan Sekmen'e vatandaşlar tezahüratta bulunarak, "Efsane Başkan hizmete devam" yazılı pankart açtı.

Seçim otobüsü ile AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önüne gelen Sekmen'e, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Burada kurulan platformda vatandaşlara seslenen Sekmen, belediye başkanlığı yaptığı 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni 5 yılın başlangıcını yapıyoruz. Yaptığımız hizmetler yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Allah nasip ederse bu ekiple, AK kadrolar ile çok güzel hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erzurum'un yeni dönemde değişeceğini dile getiren Sekmen, yerinde saymayan, devamlı ilerleyen bir Erzurum için canı gönülden çalışacaklarını anlattı.

Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri ve Parti teşkilatlarıyla bir bütün olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz yumruk gibi bir bütünüz. Ülkemiz ve şehrimiz bizden hizmet bekliyor. Türkiye'yi çökertmek için dünya gözünü Türkiye'ye dikmiş, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı takip ediyorlar. Biz buradan haykırıyoruz, Erzurum ve Türkiye çökmeyecek, Cumhurbaşkanımızın arkasında AK kadrolarla dimdik duracağız. Allah'ın izniyle köy köy, ilçe ilçe, mahalle mahalle hizmetlere devam edeceğiz. Bizim aşkımız, hizmetimiz pazara kadar değil, mezara kadardır. "

Adaylığı için verilen kararın hayırlara vesile olmasını dileyen Sekmen, Erzurum'un marka şehir olma yolunda devam edeceğini, Erzurumluların söz konusu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin arkasında duracağını ifade etti.

"AK Parti'ye teveccüh büyük"

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da yerel seçimlerde AK Parti'ye ilgi ve teveccühün büyük olduğunu belirterek, "Bir ilçemizden birçok belediye başkan adayının çıkması aslında AK Parti'nin zenginliğidir. Bu durum insanların AK Parti'nin hizmet edeceğine inanıp güveniyor olması demektir. Seçilen bütün belediye başkan adaylarımızın arkasında hep birlikte duracağız ve yoğun şekilde çalışarak gelecek 4 ayda AK Parti'nin bayrağını en yükseklere dikeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Altınok da Sekmen'in 5 yıldır Erzurum'a büyük hizmetler sunduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"AK Parti'nin Erzurum'da 17 yıldır süren başarısını, tekrar aynı başarıyla ve daha büyük başarıyla taçlandırabilmesi için Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i bir 5 yılda bu yarışa girebilmek için görevlendirdi. Milletvekillerimizle, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra aha büyük hizmetler yapabilmek için yeni projeler ve yatırımlarla Erzurumluya hizmet adına gayret göstereceğiz."

Milletvekili Aydemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'a çok güvendiğini ve önem verdiğini vurguladı.

Aydemir, "Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğiz. İlçe belediye başkanları belirlendikten sonra 'Bismillah' diyerek Erzurum'dan hiç umulmadık bir özel sonuç alacağız. AK kadro burada, ekip burada." ifadesini kullandı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise Sekmen'e başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içinde çalışıp Erzurum'da AK Parti'nin bayrağını dalgalandıracaklarını söyledi.