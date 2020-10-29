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Yerel Yenice'nin en büyük köyü Değirmenyanı karantina altına alındı
Yerel

Yenice'nin en büyük köyü Değirmenyanı karantina altına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:32:00 -
Yenice'nin en büyük köyü Değirmenyanı karantina altına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla vakanın görüldüğü ve çok sayıda temaslının olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina kararı aldı. 865 kişilik nüfusu ile ilçenin en kalabalık ve en büyük köyü olan Değirmenyanı köyüne giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Konuyla ilgili Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yenice ilçesi Değirmenyanı Merkez Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temasının çok fazla olması sebebiyle 29.10.2020 tarihi saat 24.01'den 10.11.2020 tarihi saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina kararı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Aynı köy 2 Ağustos 2020 tarihinde de birden fazla vakanın görülmesinden dolayı karantinaya alınmıştı.

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