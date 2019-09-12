Yenice festivalde buluşuyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde 22’ncisi yapılacak Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali yarın yapılacak.

Yenice Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarımı tamamlandı. Yarın saat 14.00’dda turizm paneli ile başlayacak festival, resim sergisi ve Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak.

Yenice Akay Meydanı’nda sürecek festivalde, Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı, saat 20.00’da Hüseyin Kağıt, saat 22.00’da Kolpa Rock Grubu sahne alacak. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, tüm vatandaşları festivale beklediklerini söyledi. Festivalin birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşmayı ön plana çıkarmak ve yeniden yaşatmak için güzel bir fırsat olduğunu aktaran Çaylı, "Bu çorbada tuzu olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir festival olacak. İnsanlarımız uzun bir aradan sonra eğlenecekler ve streslerini etkinliklerle atacak" dedi.