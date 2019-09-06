0553 313 94 23

Yenice Belediyesi festivale hazır

13 Eylül’de yapılacak 22 nci Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:30
Yenice Belediyesi festivale hazır

13 Eylül’de yapılacak 22 nci Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı.


Yenice Belediyesi tarafından bu yıl 13 Eylül 2019 Cuma günü 22’ncisi kutlanacak olan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali’nin hazırlıklarının tamamlandığı ve Yenice Belediyesi’nin tüm kadroları ile festivali beklediği dile getirildi. Ünlü Rock Gurubu Kolpa ile Ankaralı Hüseyin Kağıt’ın da sahne alacağı festival , 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.00 de turizm paneli ile başlayacak. Resim Sergisi ve Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı eşliğinde festival yürüyüşü ile devam edecek festival programı, festival alanı olarak seçilen Akay Meydanında sürecek.Burada önce Tosya Ahi Yaren Mehteran Takımı konseri , daha sonra 20.00 de Hüseyin Kağıt konseri ve son olarak 22.00 den itibaren KolpaRock Gurubu konseri ile devam edecek. Alınan bilgilere göre yaklaşık 80 bin liraya mal olacak festivalin bütçesine Yeniceli iş adamları ve esnaf katkı sağladı.İmece ruhu bu festival ile Yenice’de yeniden hayata geçirildi.


Festival Komitesi, festivalin birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve imeceyi ön plana çıkarmak ve yeniden yaşatmak için bir festival düzenlediklerini söyleyerek , "Bu çorbada tuzu olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:30
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın mülteci korkusu! Etten duvar örecekler
    1. Avrupa'nın mülteci korkusu! Etten..
    2. Bayraklı Kent 1 yaşında
    3. Yeni eğitim ve öğretim yılı için..
    4. Bakan Gül: "Bu adli yılda hakim ve..
    5. Bakan Gül: "(Diyarbakır’da nöbet tutan..
    6. Tarım Orman Şurası’na vatandaşlardan..
    7. İzmit Belediyesi okul bahçelerini yeni..
    8. Bakan Gül, "Diyarbakır’da anneler..
    9. Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme temelli..
    10. Tunceli’de Halk Sağlığı Haftası..
    11. Yıldız: “Emeğin ve emekçinin..
    12. Minibüsün tavanında 15 bin 50 paket..
    13. Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip..
    14. "Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye..
    15. Erdoğan 'kapıları açarız' demişti!..
    16. Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya..
    17. Bakan Gül: "FETÖ’yle mücadeledeki..
    18. Yakınları ile iletişim kurmak için..
    19. UMKE’den Asar Mahallesi’nde tatbikat
    20. Dörtyol’da "Sokakta Satranç Var"..
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!