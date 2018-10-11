Yenibosna’da unutulan ceketten 10 bin dolar çıktı! Şoförün yaptığı takdir topladı…

Azerbaycan’dan bir süre önce iş amaçlı Türkiye’ye gelen iş adamı Tahir Mehmedov (40), İSTOÇ’ta işlerini bitirdikten sonra uygulama üzerinden UBER aracı çağırdı. Araca binen Mehmedov, Yenibosna’ya doğru hareket etti. Yolculuğun ardından varış noktasında inen iş adamı, ceketini ve içerisindeki 10 bin doları araçta unutarak gitti. UBER şoförü Yakup Bayıroğlu (42) da ayrılarak yoluna devam etti. Bir süre sonra aracın arkasına geçen Bayıroğlu, yolcusunun ceketini unuttuğunu fark etti. Ceketin ceplerinin kontrol ettiğinde sürücü Bayıroğlu içerisinde 10 bin dolar olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücü uygulamanın sistemi üzerinden iş adamına ulaşmaya çalıştı. Ceketini unuttuğunu fark eden Mehmedov’da başka bir UBER aracı çağırarak, sistem üzerinden Bayıroğlu’na ulaştı. İkili telefonda görüşmelerinin ardından Yenibosna’da bir restoranda buluştu. Burada oturan Bayıroğlu, iş adamına ceketini ve unuttuğu paraları kuruşu kuruşuna teslim etti.

“İNSANIN AKLINA HER ŞEY GELİYOR AMA GİTTİM TESLİM ETTİM”

Olayı anlatan UBER şoförü Yakup Bayıroğlu, “UBER sistemi üzerinden İSTOÇ civarından bir çağrı geldi. 3-4 dakikalık bir mesafeydi, gittim ve arkadaşları aldım. Birazda aceleleri vardı ve Yenibosna’ya gideceklerdi. Beraber buraya kadar geldik, indiler ve gittiler. Tabi biz her yolcuğun sonunda sürücüler oralar aracın arka tarafını kontrol ediyoruz. Çöp bırakmış mı veya unutmuş mu diye. Baktığımda yeşil bir mont vardı. Montu önce yanıma aldım sonrada ceplerinin karıştırdım. Cebinde 10 bin dolar vardı. Arkadaşa da ulaşamayınca sistem üzerinden kayıp eşya durumuna yazdım. Sahibi aranıyor diye ilan koydum. İş adamı da havalimanından UBER çağırıyor ve numaramı veriyor. Sonra buluştuk parasını iade ettim. Şeytan nefis, insanın aklına her şey geliyor ama gittim teslim ettim” dedi.

“BU ZAMANDA BÖYLE BİR İNSANIN KALMASINA BEN ÇOK SEVİNDİM”

Parayı unutan yolcu Tahir Mehmedov ise, “Ben Yakup ağabeye teşekkür ederim. Ben Azerbaycan’dan geldim. Biz aslında 1 millet 2 devletiz. Ben İstanbul’da böyle bir şeyin başıma gelmesini beklemiyorum. Herkesin başına gelebilir, herkeste böyle namuslu olmaz. Sağ olsun, Allah razı olsun. 10 bin dolar unutmuştum. Ticaret işiyle ilgilendiğimiz için parayı yanıma almıştım. Bu zamanda böyle bir insanın kalmasına ben çok sevindim” ifadelerini kullandı.