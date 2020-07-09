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Gündem

Yenibosna'da metrobüste yangın!

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:40:00 - 2020-07-09 10:51:31
Yenibosna'da metrobüste yangın!

Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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Yorumlar

Şoför

İBB metrobüslerin bakımını yapmıyor bunu geçenlerde de söyledim yazdım ama kimse kulak vermiyor çok daha büyük kazalara sebep olacak benden söylemesi.
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Ulvi

Ekrem kardeşimin 1 senelik belediye başkanlığında,Metrobüs´ün başına gelen,açıldığından beri 8 senede %10´u başına gelmedi.Kısacası ´´Her şey güzel olmaya devam ediyor.´´
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