Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP’li başkandan kayyım açıklaması: Belediyeler ideolojik propaganda yeri değildir

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarının teröre destek vermeleri sebebiyle görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine kayyım ataması gerçekleştirilmişti. Kayyım atamalarını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Eğer ki biz terörü bitirmekten bahsediyorsak öncelikle terörün finans kaynaklarını bitirmemiz gerekir. Finans kaynağını bitirmek için de öncelikli olarak, seçilmiş olsalar bile teröre destek verenlerin belediye başkanlığı yapmalarına müsaade etmememiz gerekir.” ifadelerin kullandı.

“Teröre destek veren belediye başkanının görevde kalması ayıptır!”

“Seçilmiş belediye başkanları örgütle olan diyaloglarını devam ettirdiler.” diyen Kayaalp, “Daha mazbatalarını alır almaz örgüt marşıyla saygı duruşuna kalktılar. Yetmezmiş gibi burada devam eden camii inşaatlarına yeşil alan statüsü vererek yıkmaya çalıştılar. Aynı şekilde belediye personel kimlik kartları üzerinde var olan Türk Bayrağı’nı kaldırdılar. Bunlar sadece haber olan konular. Biz bir beka sorunuyla, çeşitli problemlerle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da yanı başımızda kurulmaya çalışılan bir kukla devlet var. Bunların yanında bir de teröre destek veren büyük bir şehrin belediye başkanının -ki bu Mardin ve Van başta olmak üzere bu minvaldeki diğer iller için de geçerlidir- göreve devam ediyor olması devlet için büyük bir ayıp haline gelir. Eğer ki biz terörü bitirmekten bahsediyorsak öncelikle terörün finans kaynaklarını bitirmemiz gerekir. Finans kaynağını bitirmek için de öncelikli olarak, seçilmiş olsalar bile teröre destek verenlerin belediye başkanlığı yapmalarına müsaade etmememiz gerekir.”

“Açıktan açığa terör örgütüne destek veriyorlardı!”

Başkanların yerine kayyım atanmasının hukuki olduğunu söyleyen Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasalar teröre destek veren bu belediye başkanlarının görevden alınması gerektiğini söylüyor. İçişleri Bakanlığı’ndan bu maddelerin neler olduğu konusunda açıklama yapıldı. Diyarbakırlı biri olarak söyleyebilirim ki kayyum atanacağı aşikardı. Sokaktaki simitçiye kadar herkes bunun farkındaydı. Bunun nedeni de açık bir şekilde örgütü destekleyici söylemlerde bulunmalarıydı. Alenen PKK terör örgütüne desteklerini dile getiriyorlardı. Örgüt yandaşlarına moral motivasyon vermekle uğraşıyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi? Hatırlıyorsanız sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesinde örgütle olan bağlarını koparmadıkları halde yerlerine kayyım atanacağından bahsetmişlerdi. HDP’ye oy vermiş seçmenlerin de bir kısmı şu an kayyım atamasına destek veriyor.”

“HDP belediye hizmeti yürütmüyordu!”

“Belediyeler halkın biraz daha kolay yaşamasını temin etmek için çalışırlar.” diyen MHP Diyarbakır İl Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Şu an kayyım olarak atanan Diyarbakır Valimiz sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaklaşık 2 buçuk yıldır Diyarbakır’da ve Diyarbakır halkının da sevgisini kazanmış durumda. Diyarbakır’ı da iyi tanıyan bir insan. Buraya seçilerek gelen ve teröre destekle meşgul olan bir belediye başkanından çok daha iyi hizmet verecektir. Zaman içinde de bunu Allah’ın izni ile göreceğiz. Nitekim, baharın başlarında haşerat ilaçlaması yapılması gerekir. İlaçlama ihtiyacı olmasına rağmen bunu yapmamışlardı. Toplu yürüyüşler düzenlemek zorunda kaldık ve ancak ilaçlatabildik. Bunun dışında Sur İlçesi başta olmak üzere birçok yerde su sorunu vardı. Bu sorunlar ortadayken ‘belediye hizmet veriyordu’ demek imkansız. Tabii ki yaptıkları vardı lakin yapılanlar PKK’ya verilen desteği gizlemek amaçlı göstermelik şeylerdi.”