Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP kazanırsa PKK dağdan İstanbul'a inecek

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen tartışma programına ilişkin, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘izlemeyeceğim’ söylemi nedeniyle MHP’liler olarak gerçekleştirilen programı izlemedik fakat vatandaşlar arasında CHP’nin adayı olan şahsın sorulara cevap veremediği ve sinirli olduğu yönünde konuşmalar yapılıyor.” şeklinde konuştu.

“PKK dağdan inecek İstanbul’un sokaklarına hakim olacak”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Oylarımızı İmamoğlu’na vereceğiz” sözleri ile 23 Haziran’a ilişkin Kandil’den gelen açıklamaları değerlendiren Yaşar Yıldırım, şöyle konuştu:

“23 Haziran’da CHP’nin İstanbul’u kazanması durumunda yapılan anlaşma kapsamında PKK dağdan İstanbul’un sokaklarına inecek, İstanbul’un sokaklarına ve otoparklarına hakim olacak.”

“Mesele sadece İstanbul’a başkan seçimi değildir”

HDP’nin 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde büyükşehirlerin birçoğunda aday çıkarmayarak CHP’yi desteklediğini hatırlatan Yaşar Yıldırım, “23 Haziran yerel seçimi sadece İstanbul’a belediye başkanı seçimi değildir. İstanbul’un asfaltanı atacak, çöpünü toplayacak bir adam veya parti için çok mu önemli ki Amerika ve Avrupa yakından ilgileniyor?” diye sordu.

“23 Haziran sonrasında erken seçim tartışması başlatacaklar”

CHP’nin İstanbul’u kazanması durumunda Türkiye’de yaşanacak olası gelişmelere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yaşar Yıldırım, şunları söyledi:

“İstanbul seçimini CHP alırsa Türkiye sathında cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açacaklar, sistemi işlemez hale getirmeye çalışacaklar. Türkiye olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışma konusu yaparak bir erken seçim olması için gayret gösterecekler. Asıl mesele işte bu.”

“Önemli olan Ümmet-i Muhammed’in başına ne geleceğidir?”

Türkiye’nin güçlü ve önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“23 Haziran’da İstanbul’u o almış bu almış önemli değil, önemli olan Ümmet’i Muhammed’in güvendiği Türkiye’nin başına ne geleceğidir?”