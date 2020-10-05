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Gündem yeniakit.com.tr’ye konuşan Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı: Erdoğan bizim de cumhurbaşkanımız
Gündem

yeniakit.com.tr’ye konuşan Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı: Erdoğan bizim de cumhurbaşkanımız

Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ne canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Rüstemhanlı, “Azerbaycan halkı olarak Türkiye’nin bize karşı olan sevgisini yıllardır görüyoruz. Sayın Erdoğan aynı zamanda bizim de cumhurbaşkanımızdır. Sayın Erdoğan’ın Azerbaycan’a karşı göstermiş olduğu duruşu bizi çok onurlandırdı, bizi çok gururlandırdı. Türkiye’nin bütün devlet yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Biz onları çok seviyoruz.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:00:00 - 2020-10-05 16:39:13
yeniakit.com.tr’ye konuşan Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı: Erdoğan bizim de cumhurbaşkanımız

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Azerbaycan ordusu Karabağ’da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, çatışmalarda hezimete uğrayan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını artırıyor. Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınına katılarak son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.  

“Ermenistan sivilleri hedef alarak provokasyon yapıyor”

Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak büyük bir provokasyon yaptığını ve buna sözde ‘ateşkes’ çağrısında bulunan güçlerin sessiz kaldığına dikkat çeken Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, “Ermenistan Azerbaycan ordusunun hedefini şaşırtmak istiyor. Azerbaycan’ın esas hedefi Karabağ’ı işgalcilerden tamamen kurtarmaktır.” şeklinde konuştu. 

“Ermenistan’ın işgalcilik siyasetini sonlandırmak istiyoruz”

Ermenistan’ın bütün yalan iddialarla Türkiye ve Ezerbaycan’ı suçlamaya devam ettiğini hatırlatan Tenzile Rüstemhanlı, şöyle konuştu:

“Azerbaycan yeni işgalcilik siyasetini sonlandırmak istiyor. Biz bugün vatanımızı savunuyoruz, kendi topraklarımızı işgalden kurtarmak için savaşıyoruz.” 

“Sayın Erdoğan’ın duruşu bizi onurlandırdı, gururlandırdı”

Azerbaycan’ın haklı davasına Türkiye’nin destek verdiğini ve destek nedeniyle memnuniyetini dile getiren Tenzile Rüstemhanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan halkı olarak Türkiye’nin bize karşı olan sevgisini yıllardır görüyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda bizim de cumhurbaşkanımızdır. Sayın Erdoğan’ın Azerbaycan’a karşı göstermiş olduğu duruşu bizi çok onurlandırdı, bizi çok gururlandırdı. Türkiye’nin bütün devlet yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Biz onları çok seviyoruz. Uluslararası alanda Türkiye’nin bizim için çok yoğun çabalar harcayarak her gittikleri yerde Karabağ savaşını verdiklerini biliyoruz. Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın, Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücü demektir.”  

“İHH’ya teşekkür ediyorum”

İHH’nın bugün İstanbul’da Azerbaycan’a destek olmak amacıyla başlattığı eylemi de değerlendiren Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Nerede bir mazlum varsa, nerede bir ihtiyaç içinde olan varsa İHH’yı orada görüyoruz. İHH’nın Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle Sayın Bülent Yıldırım’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ve Türk halkının desteğini hiç unutmadık, hiç unutmayacağız ve bizler de onların yanındayız.”  

  

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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