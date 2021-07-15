Yeniakit.com.tr gündeme getirmişti! Twitter'dan şaka gibi mavi tik skandalı savunması

Birkaç gün önce dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın toplumsal olaylar üzerindeki etkisini gündeme getirerek sahte hesaplara mavi tik verdiğini gündeme getirmiştik. Haberimizin ardından Twitter bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

Sahte hesapları onayladılar



Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların mavi tik almasını belli şartlarla sağlıyor. Ancak, bazı hesaplarda ayrımcılık yapıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya platformu, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde oluşturulan ve hiçbir tweet atılmayan 1200 civarında bot hesaba onay verdi. Yapılan araştırmalarda ise hesapların mavi tik şartlarını taşımadığı, Twitter'ın sunduğu kriterlere uymadığı ortaya çıkmıştı.



Provokasyon ihtimali

Gezi Parki olayları, Boğaziçi provokasyonu gibi son yıllarda Türkiye'deki hükümete karşı tavrı bilinen Twitter'ın böyle bir hamle yapması akıllara Türkiye’de yeni bir provokasyon hazırlığı ihtimalini getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne birkaç gün kala, 2023 seçimlerine gidilen yolda yapılan bu skandal kafalarda soru işareti oluşturdu.







Twitter'dan şaka gibi savunma

Yeniakit.com.tr'nin bu skandalı gündeme getirmesinin ardından Twitter, bir açıklama yaptı. Provokasyon hazırlığı ihtimalinin düşünüldüğü skandala ilişkin Twitter, “Az sayıda sahte hesabı yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık” açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Twitter, altı doğrulanmış hesaptan beşini askıya aldı. Altıncı hesap ise kendi profilini devre dışı bırakmış gibi görünüyor.