Yeni zirveler denenebilir mi? Altın fiyatlarında parlama dönemi

Ons altın bir kere daha düşük tahvil faizleri ve dolar endeksi etkisinde 2070 dolar seviyesi üzerine geçti. Yıl kapanışına doğru ons altında trendi geri çevirecek bir beklenti mevcut. Bu sabah itibarıyla bakıldığında 2085 dolar üzerinde fiyatlama sonrasında, ABD verileri ile beraber gün içi fiyat seviyelerinde oynaklık görülebilir. Teknik olarak İlk destek noktası 2075 dolar takip edilirken bu seviye altında 2065 ve 2055 dolar diğer destek bölgeleri olarak ön plana çıkıyor.

Yükselişini devam ettirdi

Gram altında 1950TL seviyesi üzeri fiyatlama dün ons altında ve kurda yaşanan yükselişle devam etti. Bu sabah yükselişin hızlanması ile 1970TL yukarı yönlü geçildi. Özellikle geri çekilme ile ilgili beklentilerin sınırlı kalması ve kritik direnç seviyelerinin geçilmesi yükselişin devamını gösteriyor. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 1995TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.

Bu sabah 1O itibarıyla Çeyrek altın 3234 lira seviyesinden işlem görürken gram altın da 1975 lira seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasa altın uzmanları ise 2024 yılında da altının parlamaya devam edeceği tahminlerine yer verdiler.