Yeni Zellanda’daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı IHAAW082952-ASA/15-03-2019- Yeni Zellanda’daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı15.

IHAAW082952-ASA/15-03-2019- Yeni Zellanda’daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı15.03.2019 08:29:52TSINNNN

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