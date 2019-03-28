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Yeni Zelanda'ya göç başvurularında rekor artış!

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen saldırının ardından ülkeye, yurt dışından göç başvurularının arttığı bildirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 01:02
Yeni Zelanda'ya göç başvurularında rekor artış!

Sydney Morning Herald gazetesinin Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi (INZ) verilerine dayandırdığı haberine göre, terör saldırısının yaşandığı 15 Mart'tan 24 Mart'a kadar geçen 10 gündeki oturma ve çalışma izni başvuruları, saldırıdan önceki 10 güne oranla yüzde 33 arttı.

Başvurularda yüzde 72 artış

INZ Genel Müdürü Peter Elms, saldırıdan önceki 5-14 Mart tarihlerini kapsayan 10 günde toplam 4 bin 844 başvuru aldıklarını, saldırıdan sonraki 10 günde ise başvuru sayısının 6 bin 457'ye çıktığını belirtti.

Elms, en belirgin artışın ABD'den gelen taleplerde görüldüğünü ifade etti. 5-14 Mart tarihlerinde ABD'den 674 başvuru yapılırken, başvuruların 15-24 Mart'ta bin 165'e çıktığı, başvurularda yüzde 72 artış görüldüğü kaydedildi.

İngiltere ve Güney Afrika, ABD'den sonra en fazla başvurunun yapıldığı ülkeler oldu.

Müslüman ülkelerden gelen başvurular da arttı

Öte yandan, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerden gelen başvurularda da artış eğiliminin görüldüğü ortaya kondu.

Pakistan, saldırı sonrası yapılan 333 başvuruyla en fazla başvurunun yapıldığı Müslüman ülke olurken onu 165 başvurunun yapıldığı Malezya, 82 başvurunun yapıldığı Bangladeş, 66 başvurunun yapıldığı Fas, 63 başvurunun yapıldığı Endonezya ve 59 başvurunun yapıldığı Mısır izledi.

15 Mart saldırısının ardından Türkiye'den de 59 kişinin, çalışma ve oturma izni için başvuru yaptığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 01:02
  1. yeni zelanda
  2. abd
  3. ingiltere
  4. güney afrika
  5. müslüman
  6. pakistan
  7. malezya
  8. bangladeş
  9. fas
  10. endonezya
  11. mısır
  12. türkiye

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