  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Zelandalı bilim insanları, sönmüş bir yanardağı evleri ısıtmak için kullanmayı hedefliyor
Aktüel

Yeni Zelandalı bilim insanları, sönmüş bir yanardağı evleri ısıtmak için kullanmayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:50:57 -
Yeni Zelandalı bilim insanları, sönmüş bir yanardağı evleri ısıtmak için kullanmayı hedefliyor

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'da bilim insanları, yaklaşık 11 milyon yıllık sönmüş Dunedin Yanardağı'nın iç tabakalarında kalan sıcaklığı evleri ısıtmak için kullanmayı planlıyor.

"New Zealand Herald" gazetesinin haberine göre, Dunedin kentindeki Otago Üniversitesinden jeoloji uzmanları, yanardağın iç kısımlarındaki mevcut sıcaklıktan jeotermal enerji kaynağı elde edilmesi durumunda, karbon temelli yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonunun azaltılabileceğini belirtti.

Uzmanların, Yeni Zelanda İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığına teslim edecekleri, henüz tasarım aşamasındaki projeye göre, yanardağa iki farklı bölgeden 500 metre derinliğinde keşif kuyuları açılacak.

Söz konusu kuyular, halihazırda katılaşmış magma tabakasının altında kalan tortuları izlemek ve oradaki ısıyı analiz etmek için açılacak.

Analizlerden olumlu sonuç alınırsa o bölgeye su pompalanacak ve orada ısınan su evlerin ısınması için kullanılacak.

Projede yer alan bilim insanlarından Mike Palin, Bakanlığın gelecek mart ayına kadar değerlendirmesini tamamlayacağını ve gerekirse çalışmanın daha da geliştirilmesini talep edeceğini söyledi.

Palin, "Yakıt maliyetlerindeki azalmalar doğrudan ekonomik faydaya dönüşecek" dedi.

Bilim insanları, Bakanlığın projeye "zekice fikirler programı" çerçevesinde 700 bin dolar destek sağlamasını bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu
Gündem

Bakan Koca 3 ili belirtip uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, il sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'i işaret ederek uyardı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay