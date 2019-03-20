0553 313 94 23

Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın sırasında şikayet edilmemiş

Facebook, Yeni Zelanda'daki camilere saldıran teröristin 17 dakika boyunca saldırı anlarını canlı yayınladığı esnada, 200 kişinin videoyu görüntülemesine rağmen kimsenin şikayette bulunmadığını bildirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 07:16
Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın sırasında şikayet edilmemiş

Sosyal medya platformu Facebook, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı anlarının canlı yayınlandığı süre boyunca hiçbir kullanıcının şikayette bulunmadığını açıkladı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medya üzerinden yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediği belirtildi.

Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Jared Holt adlı bir gazeteci canlı yayını görür görmez Facebook'a bildirdiğini ancak şikayetine bir cevap alamadığını ileri sürdü.

Holt," Ben videoyu açtığımda saldırının yarısına gelinmişti ve korkunçtu. Hemen bildirimde bulundum. Ya Facebook yalan söylüyor ya da sistem düzgün çalışmıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırı Facebook'ta canlı yayınlanmıştı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, terör saldırısının videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hala internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Jacinda Ardern, videonun yayınlandığı platformların "postacı değil yayıncı" olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 07:55
  1. yeni zelanda
  2. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın için hazırlık yapıyorlardı! Yakalandılar
    1. Yarın için hazırlık yapıyorlardı!..
    2. Pendik'te korkunç kaza: 2 kişi öldü
    3. Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet"..
    4. Çanakkale Oratoryosuna yoğun ilgi
    5. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    6. Sare Koleji Türkiye finallerinde
    7. Adana’da HDP’ye PKK operasyonu
    8. ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağları..
    9. Adana’da afiş asma kavgasında 5 kişi..
    10. AB'den Boeing hamlesi!
    11. Kara yollarında son durum
    12. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)..
    13. Muhiddin Gülal: “Bu şirketlerin..
    14. Ankara’da aranan suç örgütü lideri..
    15. Listedeki 30 isim terör bağlantılı
    16. Gayrimenkul Danışmanı Sarmanda:..
    17. Başkan Alıcık, “Ustalık dönemimizde..
    18. Türkiye'ye karşı İsrail-Yunanistan..
    19. Ömer Günel, Kuşadası’nda polis..
    20. Aydınlı kadınlar şehit annesini..
    21. Bu saldırının hedefinde Türkiye var!
    22. İstanbul'da bir rezidansın 9.katından..
    23. Rezidans’ta şüpheli ölüm
    24. S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı..
    25. Pendik’te otomobil ile kamyon kafa..
    26. Türkiye'den Çin hamlesi!
    27. Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın..
    28. Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu
    29. Adana'da seçim afişi arbedesi: 5 yaralı
    30. Gençlerin tehlikeli yolculuğu!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır