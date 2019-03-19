Yeni Zelanda'da şehit düşen Müslümanların hayat hikayesi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında akademisyenler, mühendisler, bilişim uzmanları gibi eğitimli insanlar ve yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler bulunuyor.

Nur ve Linewood camilerine düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının kurbanlarının hikayeleri yürekleri burkuyor.

Yerel basındaki haberlere göre, terör saldırısında hayatını kaybedenler veya kendilerinden henüz haber alınmayanlar arasında akademisyenler, mühendisler, bilişim uzmanları gibi çok sayıda eğitimli, meslek sahibi kişi ve yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler yer alıyor.

İç savaştan kaçtılar, terörün kurbanı oldular

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yeni Zelanda'ya sığınan mültecilerden Halid Mustafa ve 16 yaşındaki oğlu Hamza da dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti.

3 oğluyla cuma namazına gelen Mustafa'nın oğullardan 1'inin yaralı kurtulduğu, 1 oğulunun ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Hindistan göçmeni 25 yaşındaki Ansi Karippakulam Alibava'nın kayıplar arasında bulunduğu bildirildi. Bir diğer Hindistan göçmeni Müslüman Vora Ramiz'in de kayıp olduğu duyuruldu.

30 yaşındaki Ferhac İhsan

Camideki saldırının ardından kendisinden haber alınamayan Hindistan göçmeni 30 yaşındaki Ferhac İhsan'ın da terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında olduğu tahmin ediliyor.

İhsan'ın Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan babası, saldırının ardından Ferhac'tan haber alamadıklarını bildirdi.

2010 yılında yüksek lisans yapmak için Yeni Zelanda'ya gelen mühendislik öğrencisi Ferhac, mesleğini bu ülkede sürdürüyordu.

Ferhac'ın 3 yaşındaki bir kızı ve 7 aylık bir erkek çocuğu bulunuyor.

İki yıldır Chirstchurch'ta yaşıyordu

Bangladeşli 30 yaşındaki Muhammed Hak'ın da camide hayatını kaybedenler arasında olduğu sanılıyor.

Dişçilik eğitimi alan Hak'ın 2 yıldır Chirstchurch'te yaşadığını ifade eden bir arkadaşı, saldırının ardından ondan haber alamadığını belirtti.

Kuveytli girişimci

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Kuveytli girişimci Atta Elayan'ın da kurbanlar arasında olduğu bildirildi.

LWA Solutions adında yemek şirketleri için mobil iş çözümleri geliştiren bir şirketin kurucu ve sahibi olan Elayan'ın aynı zamanda Yeni Zelanda'nın salon futbolu milli takımının kalecisi olduğu kaydedildi.

34 yaşındaki Seyid Cihandad Ali

Christchruch'te çalışan 34 yaşındaki Pakistanlı Seyid Cihandad Ali de saldırı sonrasında kendisinden haber alınamayan isimler arasında. Ali'nin Pakistan'da yaşayan eşi Amna Ali, yerel basına yaptığı açıklamada, iş arkadaşlarının, Ali'nin öğlen Nur Camisi'nde namaz kılmak üzere iş yerinden ayrıldığını, saldırıdan sonra kendisine ulaşılamadığını aktardıklarını ifade etti.

36 yaşındaki Hüseyin Umari

1997 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yeni Zelanda'ya göç eden Hazım Umari ve Cenna Azad çifti, Newshub'a yaptıkları açıklamada, oğulları Hüseyin'den perşembe akşamından bu yana haber alamadıklarını ve terör saldırısında hayatını kaybettiklerinden şüphelendiklerini ifade etti.

Umari'nin turizm sektöründe çalıştığı kaydedildi.

Mısır göçmeni 37 yaşındaki Usame Adnan'ın da kayıplar arasında olduğu kaydedildi.

Züheyr Derviş, yerel televizyon TVNZ'ye yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki ağabeyi Kemal Derviş'te haber alamadıkları belirtti.

Canturbury Üniversitesinde görev yapan Öğretim Üyesi Harun Mahmud'un da kayıplar arasında olduğu bildirildi. Pakistan'da finans alanında eğitim alan Mahmud, doktorasını Yeni Zelanda'da Lincon Üniversitesinde işletme alanında yapmıştı.