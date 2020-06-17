Yeni Zelanda'da koronavirüs kararı! Ordu kontrolüne verildi

Yeni Zelanda’da 25 günün ardından koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirlerinin denetlenmesi için orduyu görevlendirdi. Başbakan Jacinda Ardern, karantina tedbirlerinin yürütülmesi için Savunma Bakan Yardımcısı, Hava Tuğgeneral Digby Webb’in görevlendirildiğini açıkladı. Ardern, yurt dışından gelen iki kişinin, testleri pozitif çıkmasına rağmen 14 günlük zorunlu karantinayı terk etmelerine izin verilmesini ‘kabul edilmez bir hata’ olarak niteledi.

"Tesislerin yönetiminden Webb sorumlu"

Salı günü, İngiltere’den Yeni Zelanda’ya gelen iki kadın yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak karantinadan erken ayrılmalarına izin verildiği açıklandı. Bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu söyleyen Ardern, bundan sonraki süreçte karantina tesislerinin yönetiminin Webb’in kontrolünde olacağını söyledi.

320 kişiye temas takibi uygulaması

Virüs taşıyan iki kadın yolcunun temas ettiği 320 kişi takibe alınırken, karantina tesislerin yönetilmesi için Webb’e askeri lojistik ve personel takviyesi gibi kaynaklara erişebileceği belirtildi. Ardern, “Kazanımlarımızın takip edilmeyen süreçler nedeniyle kaybedilmesine izin veremem” dedi.

Ülke, 19 Mart’ta tüm sınırlarını kapatarak kendi vatandaşları hariç tüm girişleri durdurmuş, 23 Mart’ta uygulamaya başlanan üçüncü seviye karantina tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatılmış, yurt içi serbest dolaşım kısıtlanmış ve tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştı. Virüsün toplum içinde yayılmasını önlemek üzere 5 Mart’ta dördüncü seviye karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmış, vatandaşların birlikte yaşadıkları kişiler haricindekilerle sosyal temasta bulunmaları yasaklanmıştı.