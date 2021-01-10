Yeni Zelanda’da kırmızı alarm! Saldırıyı duyurdular

Wellington merkezli RBNZ'den yapılan açıklamada, veri sistemlerinden birinin, bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın hassas verileri paylaşmak ve depolamak için kullandığı üçüncü taraf dosya paylaşım hizmetine yasa dışı erişildiği kaydedildi.

RBNZ Başkanı Adrian Orr, yaptığı açıklamada, "hackleme" olayının sınırlı olduğunu ve bankanın temel işlevlerinin "emniyette olmaya ve çalışmaya devam ettiğini" belirtti.

Orr, yapılan inceleme kapsamında yurt içi ve dışından siber güvenlik uzmanlarıyla ve diğer ilgili yetkililerle yakından çalışıldığını ifade etti.

Ele geçirilmiş bilgilerin çeşidi ve kapsamını belirleme sürecinin sürdüğüne dikkati çeken Orr, ticari ve hassas kişisel verilerin ele geçirilmiş olabileceğine işaret etti.

Orr, bu saldırının tüm sonuçlarının anlaşılmasının zaman alacağını ve verilerine erişilmiş olabileceği düşünülen sistem kullanıcılarıyla çalışıldığını belirtti.

Yeni Zelanda Borsası da ağustos ayında siber saldırıların hedefi olmuş ve 4 gün üst üste devre dışı bırakılmıştı.