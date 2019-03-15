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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:- "Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum"- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "İnsanları inançlarına göre bölüp ayrılıklarını derinleştirmeyi hedefleyen bu saldırının faillerini, Yeni Zelanda yetkilileri en ağır şekilde cezalandırmalıdır"

15 Mart 2019 Cuma 13:20
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin olarak "Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine işaret eden Kaan, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık olduklarını belirtti.

Kaan, dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durumun temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslediğini dile getirdi.

Kaan, bunun, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobinin yansıması olduğunu gördüklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, islamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

- "Terörist saldırıyı şiddetle ve hiddetle lanetliyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de Yeni Zelanda'da iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz, Yeni Zelanda’da çok sayıda Müslümanın hayatını kaybettiği terörist saldırıyı şiddetle ve hiddetle lanetliyoruz. Cuma namazını eda etmek için gittikleri camide haince ve hunharca saldırı sonucu hayatını kaybeden Müslümanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının bazı çevrelerce sürekli pompalanan İslam karşıtlığı propagandanın bir sonucu ortaya çıktığı açıktır. İnsanları inançlarına göre bölüp ayrılıklarını derinleştirmeyi hedefleyen bu saldırının faillerini, Yeni Zelanda yetkilileri en ağır şekilde cezalandırmalıdır. İslam dünyası ve tüm ülkeler, da bu saldırıyı vakarlı bir şekilde protesto ederek, İslamofobya’nın boğulması için bir başlangıç haline getirmelidir."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:20
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