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Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Cuma ezanı televizyonlardan canlı yayınlandı.

22 Mart 2019 Cuma 06:35
Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen saldırından sonraki ilk cuma namazında, ülke çapında törenler düzenleniyor. Saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninin yanı sıra, cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı için okunan ezanın ulusal televizyonlarda canlı olarak yayınlandığı bildirildi.

 

Hagley Park'ta düzenlenen törende cuma namazı için okunan ezanın ardından 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Törene, Müslümanların yanı sıra, çok sayıda Müslüman olmayan kişinin Müslümanlarla dayanışma için katıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern'de katıldı

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 06:35
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