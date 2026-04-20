  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalibaf'tan Washington'a Venezuela salvosu! Teslim alma planları çöktü! Ölüm makinesine yapay zeka kılıfı! İsrail'in suç ortağı Palantir'den kan donduran itiraf Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı" Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik! Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’ İran’dan ABD’ye bir tehdit daha Bu defa daha çok düşüreceğiz Pakistan’da "Yollar kapatıldı, oteller boşaltıldı" Teyakkuza geçtiler CHP nükleer karşıtlığıyla karanlık devrin kapısını aralıyor! 'Yeni teknoloji gelir' diye milli enerji hamlesine takoz koymaya kalktılar
Yeni Zelanda'da "acil durum" ilan edildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Zelanda'da "acil durum" ilan edildi!

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildiği ve "kırmızı" seviyede yağış uyarısı yapıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Wellington Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi (WCEM) şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde sel ve altyapıya etkiler gibi konularda müdahaleyi desteklemek amacıyla acil durum ilan edildiği açıklamada, bölge sakinlerine gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada ise Wellington ve Wairarapa bölgesinde "kırmızı" seviyede, en şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Öte yandan, polisten yapılan açıklamada Wellington'da yakınlarının haber alamadığı 60'lı yaşlarında bir adamı arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Wellington Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ya da yeniden yönlendirildiği duyuruldu.

Wellington yakınlarındaki Wainuiomata bölgesinde yetkililer, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23