Yeni Zelanda Genel Valisi Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik görüşme yarın!

20-26 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan bu tarihi ziyaret, iki ülke arasındaki derin tarihi bağların ve "Anzak Ruhu"nun barış elçisine dönüşmesinin bir nişanesi olarak görülüyor.

Külliye'de tarihi buluşma

Ziyaretin en kritik duraklarından biri yarın gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 21 Nisan 2026 tarihinde Konuk Vali Dame Cindy Kiro’yu kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede, Çanakkale Savaşları’nın mirası olan dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin yanı sıra küresel barış mesajlarının verilmesi bekleniyor.