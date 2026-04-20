  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'dan Washington'a nükleer rest! Pezeşkiyan'dan Trump'a sert cevap Gözaltındaki eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme! İddialara cevap geldi! BDDK’dan kredi kartı limit düzenlemesine son nokta Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz "Bir tane bile akrabam yok" demişti: Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi komşu belediyede gözaltında Siyonist katiller Batı Şeria’da hırsızlığa soyundu: Filistinlilerin geçim kaynağına el koydular Bu sözü duvara asın! 'Çocuk özgüven kazansın derken terbiyeyi ıskaladık' Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış!
Gündem Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler
Gündem

Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler

Alman Die Zeit gazetesi, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin analizinde Türkiye’nin aynı anda farklı aktörlerle temas kurabilen esnek diplomasi anlayışıyla öne çıktığını yazdı. Değerlendirmede, Avrupa’nın ise değişen küresel düzene yeterince hızlı uyum sağlayamadığı vurgulandı.

Alman Die Zeit gazetesi, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin yayımladığı analizde Türkiye’nin son yıllarda dış politikada kurduğu çok yönlü temas trafiğine dikkat çekti. Gazete, Türkiye’nin farklı kriz ve gerilim başlıklarında birbirine zıt aktörlerle aynı anda iletişim kurabilen bir diplomasi çizgisi izlediğini belirtti.

Analizde, Antalya Diplomasi Forumu’nun yalnızca bölgesel değil küresel güç dengelerindeki değişimi de ortaya koyan önemli bir platform haline geldiği ifade edildi. Türkiye’nin bu platform üzerinden uluslararası ilişkiler ağını görünür biçimde sergilediği değerlendirmesi yapıldı.

“HERKESLE KONUŞABİLEN” DİPLOMASİ VURGUSU

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ile Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan, İran ile ABD gibi farklı taraflarla eş zamanlı temas kurabildiğine işaret edildi. Bu yaklaşım, ileri geri salınan bir sarkaç gibi tanımlanırken, Türkiye’nin dış politikada katı bloklar yerine esnek ve hareketli bir diplomasi anlayışı benimsediği görüşü öne çıkarıldı.

Türkiye’nin yıllar içinde geniş bir coğrafyaya yayılan ilişki ağı kurduğu aktarılan analizde, Ankara’nın hem çatışmalarda arabulucu hem de ihtiyaç anlarında destek sunan bir aktör olarak kendisini giderek daha güçlü biçimde konumlandırdığı vurgulandı.

ADF, TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK AĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Die Zeit’in değerlendirmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Antalya Diplomasi Forumu’nda yer almasının da Türkiye’nin tüm taraflara açık diplomatik yaklaşımını gösteren önemli işaretlerden biri olduğu ifade edildi. Forumun, yalnızca konuşmaların değil, gerçek diplomatik temasların da yürütüldüğü bir zemin sunduğu belirtildi.

Analizde, diplomaside “Kararlar, odada bulunanlar tarafından alınır” anlayışına atıf yapılarak Antalya’daki zirvenin bu yaklaşımı somut biçimde ortaya koyduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın forumun açılışında Türkiye’yi “barışın anahtarı” olarak tanımladığı ve organizasyonu “geleceğe dair bir umut platformu” şeklinde nitelediği de aktarıldı.

AVRUPA VE ALMANYA’YA ELEŞTİRİ

Yazının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Avrupa’ya yönelik eleştiriler oldu. Özellikle Almanya’nın ve genel olarak Avrupa’nın değişen dünya düzenine yeterince hızlı yanıt veremediği savunuldu. ABD’nin küresel rolünü kademeli olarak azaltmasıyla birlikte bölgesel aktörlerin daha fazla öne çıktığına işaret edilen analizde, Avrupa Birliği’nin yeni dönemde nasıl bir pozisyon alacağı sorusunun hâlâ netleşmediği ifade edildi.

Antalya’daki temaslarda Avrupa Birliği’nin etkisinin sınırlı kaldığı belirtilirken, büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın olmaması da eleştiri konusu oldu. Bu durumun, Avrupa’nın yeni diplomatik zeminde ağırlığını koruma konusunda zorluk yaşadığını gösterdiği yorumu yapıldı.

“ALMANYA KAPININ DIŞINDA KALDI” DEĞERLENDİRMESİ

Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın forum aracılığıyla geniş uluslararası ilişkiler ağını güçlü biçimde sergilediği, buna karşın Almanya’nın bu ağın dışında kaldığı belirtildi. Zirveye katılan Hessen Eyaleti Uluslararası İlişkiler Bakanı Manfred Pentz’in, daha fazla üst düzey Alman siyasetçinin forumda bulunmasının stratejik açıdan akıllıca olacağı yönündeki değerlendirmesine de yer verildi.

Gazete, dünya siyasetinin geleceğinin tartışıldığı böyle bir platformda Almanya’nın yeterince görünür olmamasını dikkat çekici buldu. Analizin sonunda ise çarpıcı bir değerlendirme yapılarak, dünya Antalya’da geleceği tartışırken Almanya’nın kapının dışında kaldığı ifade edildi.

Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü
Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü

Gündem

Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Evet tartışmasız bizi kıskanıyorlar. Güvenceli yayın organı die Zeit gazetesi (beğenmediğimiz Almanya gazetesi) yazıyor. Die Zeit gazeteside Akitin yazdığı Almanya analizlerini çok ciddiye alıp sayfa sayfa yayınlıyormuş.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23