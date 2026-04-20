Türkiye'nin en çok gol atan takımları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 10'da değil!
Türkiye profesyonel liglerinde en çok gol atan 10 takım belli oldu.
Listede Süper Lig'de 1'inci olan Galatasaray ve 2'nci olan Fenerbahçe'nin ilk 10 takım dışında yer aldığı görüldü.
İşte bu sezon profesyonel liglerde en fazla gol sevinci yaşayan takımlar:
10- Eskişehirspor ** TFF 3. LİG 4. GRUP ** 74 GOL
9- Muş Spor ** TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP ** 76 GOL
8- Amed Sportif Faaliyetler ** TFF 1. LİG ** 77 GOL
7- Kahramanmaraş İstiklalspor ** TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP ** 79 GOL
6- Elazığspor ** TFF 2. LİG BEYAZ GRUP ** 80 GOL
5- Batman Petrolspor ** TFF 2. LİG BEYAZ GRUP ** 80 GOL
4- Erzurumspor FK ** TFF 1. LİG ** 80 GOL
3- Esenler Erokspor ** TFF 1. LİG ** 80 GOL
2- Aliağa FK ** TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP ** 81 GOL
1- BURSASPOR ** TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP ** 82 GOL
