TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, bayramın iki yönüne dikkat çekti. Kurtulmuş, hem milli egemenlik hem de çocuklara adanmış tek bayram olması açısından 23 Nisan’ın özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan bayramımız iki tarafı olan bir bayram. Bir Milli Egemenlik Bayramı, bir tarafı da Çocuk Bayramı. Dünyada çocuklara atfedilmiş tek bayramın bu olduğunu biliyoruz. Bu bayram özellikle sizin için çok önemli. Sizlere hayırlı, uzun uzun, bereketli, başarılı bir ömür diliyorum. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum.”

TBMM’nin tarihi rolüne dikkat çeken Kurtulmuş, Meclis’in devlet kurulmadan önce oluşturulduğunu belirtti:

“Bu bayramın bir diğer tarafı ise milli egemenlik ile ilgili kısmıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyadaki diğer meclislerden farklı olarak devlet kurulduktan sonra oluşmuş bir meclis değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada ulusta bulunan 1. mecliste henüz milli kurtuluş mücadelemiz verilirken bir araya gelmiş bir kısmı İstanbul'da İngiliz işgali dolayısıyla dağıtılmış olan Meclis-i Mebusan'ın üyelerinden, bir kısmı ise Anadolu'nun dört bir tarafından seçilmiş toplum temsilcilerinden oluşan milletvekilleri vasıtasıyla devleti kurmadan önce meclisi kurmuş olan bir milletiz.”

Kurtulmuş, TBMM’nin sadece yasama organı değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olduğunu ifade etti:

“Böylece o mecliste sadece yasaların çıkartılması, sadece birtakım denetim faaliyetlerinin yapılmasının ötesinde Meclis aslında Türkiye'nin verdiği Ulusal Kurtuluş mücadelesinin bir karargâhı, bir ordu merkezi, bir emir komuta merkezi olarak çalışmıştır. O zor günlerde Milli Kurtuluş Mücadelemizi gerçekleştiren başta 1. meclisimizin de başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere 1. meclisin bütün kahramanlarını saygıyla ve minnetle yad ediyoruz.”

TBMM’nin “gazi meclis” unvanına dikkat çeken Kurtulmuş, 15 Temmuz vurgusu yaptı:

“Sevgili gençler, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclis ve İstiklal Harbi'ni veren mücadelenin merkezi olan bir meclis olduğu için gazi meclis olarak tanımlanır. Ama bu meclisin gazi meclis olmasının bir ikinci özelliği daha vardır. O da bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da bu binanın üstünden uçaklarla alçak uçuş yapan o alçakların darbe teşebbüsü sırasında bu meclis açık kalmış, milli iradenin temsilcisi olarak direnmiş ve darbecilere pabuç bırakmayarak milletin iradesine sahip çıkmış, demokrasiye sahip çıkmıştır.”

Gençlere seslenen Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklarını vurguladı:

“Sevgili gençler, Türkiye'de bundan sonra Türkiye'yi yönetecek olanlar sizlersiniz. Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri düzeyde yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin birinci önceliğidir, hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir.”

Kurtulmuş, gençlerin Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti:

“Ümit ediyorum ki bu koltukları devleti yönetme, millet adına yönetme koltuklarını doldurduğunuzda aldığınız bayrağı bizlerden aldığınız bayrağı çok daha iyi bir şekilde yükseklere taşıyacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılacaksınız.”

Konuşmasının sonunda yaşanan saldırıya değinen Kurtulmuş, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi:

“Geçtiğimiz günlerde önce Şanlıurfa'da yapılan bir okulda yapılan saldırının ardından maalesef Kahramanmaraş'ta yapılan saldırıda 10 kişiyi, biri öğretmen 9'u öğrenci olmak üzere 10 canımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntümüzün acımızın ne kadar büyük olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün Türkiye bu acıyı eksiksiz 86 milyon olarak hissediyoruz.”

Kurtulmuş, saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı:

“Bu menfur saldırıyı kim yaptıysa, arkasındaki gerçek nedenler nelerse bunların hepsinin ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu kurulmasını bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız ve gerçekten bu acıya sebep olan gerçek failleri de ortaya çıkaracağız.”