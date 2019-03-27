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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı!

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından Müslümanlara yönelik tutumuyla dikkat çeken Başbakan Jacinda Ardern, "Benim için yapılması gereken en uygun şey olduğu açıktı" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:20
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı!

Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarının ardından kararlı tavrı ve birleştirici tutumuyla takdir toplayan Başbakan Jacinda Ardern, Müslüman toplumun kendini güvende hissetmesini istediği için başörtüsü taktığını açıkladı.

Avustralya'da yayın yapan Channel 10'e bir röportaj veren Başbakan Ardern, Müslüman kadınların kendilerini güvende hissetmediklerini, bunun için başörtüsü taktığını söyleyerek, onlara destek verdiğini ifade etti.

Bu konuda neredeyse hiç tereddüt etmediğini söyleyen Ardern, "Benim için yapılması gereken en uygun şey olduğu açıktı" dedi.

"Annelik empati yapmamı kolaylaştırdı"

Başörtüsü takmasıyla insanlara umduğundan daha fazla güvenlik hissi verdiğini fark ettiğini belirten Ardern, "Müslüman topluluğunda yer alan kadınların güvende hissetmediklerini bir anlığına aklıma gelmedi. Eğer başörtüsü takarak onlara inançlarını yerine getirmeye devam etmeleri yönünde bir güvence verebildiysem, bunu yaptığıma memnunum" diye konuştu.

Ardern, anne olmasının empati kurmasını kolaylaştırdığını da ekledi.

Dayanışma sembolü oldu

Müslüman toplum liderleriyle sık sık bir araya gelen, anma töreni ve cenazelerde başörtüsü takan Ardern, saldırıların ardından parlamentodaki ilk oturuma da "selamünaleyküm" diye başlamıştı. Ardern'in anma töreninde de kısa konuşmasına Hz. Muhammed'in hadisiyle başlaması da dikkat çekmişti.

Ülkedeki kadınlar da sosyal medya üzerinden İslamofobiyle mücadele kampanyası başlatmış, başörtüsü dayanışmanın sembolü haline gelmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:20
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