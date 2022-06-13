Yeni yönetimden ilk icraat: Pakistan’la Siyonist rejim arasında normalleşme adımları!

Pakistan ekonomisinin halihazırda düşen ve daha da düşme eğilimli döviz rezervleri, artan cari hesap açığı ve artan emtia fiyatları şeklinde birçok zorlukla karşı karşıya kalması, Pakistanlı yetkilileri birçok ülke ile anlaşmalar sağlamak durumunda bıraktığı ifade edildi.

Pakistan heyetinin Siyonist rejim ziyareti!

Bu minvalde Pakistan hükümetinden bir heyet geçtiğimiz günlerde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Pakistanlı heyetin İsrail ziyareti, geçmişte aralarında gerilimler yaşayan iki ülkenin ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar attığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pakistanlı dinler arası diyalog heyetinin Siyonist rejime yaptığı ziyarette, Siyonist Devlet Başkanı Isaac Herzog, heyetle olan görüşmeleri İbrahim Anlaşmaları kapsamında ele alarak, toplantıyı "inanılmaz bir deneyim" olarak değerlendirdi.

Pakistan Siyonist ve ABD desteği arıyor!

Bölge uzmanları, Pakistan'ın söz konusu ziyaretinin daha çok ekonomik endişelerden kaynaklandığı ifade ederken, ekonomik krizi çözüme kavuşturma hususunda yalnızca Siyonist rejimin değil, ABD'nin de desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

ABD, uzun bir dönem boyunca Pakistan'a mali destek sağlamış ancak ilişkilerin durgunlaşmasıyla yardımlar büyük bir darbe almıştı. Pakistan'ın Siyonistlerle ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesi halinde, son görüşmelerle birlikte ABD ve Kongre'deki Siyonist rejim yanlısı lobici girişimlerin, İslamabad'a destek konusunda teşvik sağlayacağı belirtiliyor.

"Siyonist rejimle asla normalleşmeyeceğiz"

Pakistan'ın bir önceki Başbakanı İmran Han'ın geçmişte "İsrail ile asla normalleşmeyeceğiz" ifadesini kullandığı ve onun devrilmesinden sonra gelen yeni yönetimin dış politikada farklı yaklaşımlar sergileme eğiliminde olduğu biliniyor.