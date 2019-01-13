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‘Yeni YÖK’ dünyaya açılıyor

YÖK’ün uluslararasılaşma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, “Türkiye’de ilk kez Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlayıp bunu kamuoyuyla paylaşan, bu belgede ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik strateji izleyen Yeni YÖK’tür” dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:16
‘Yeni YÖK’ dünyaya açılıyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er,Türkiye’de ilk kez Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlayıp kamuoyuyla paylaşan, bunun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik strateji izleyen Yeni YÖK’tür” dedi. Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’ya ‘Yeni YÖK’le ilgili bilgiler veren Er, şunları dile getirdi: “Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz. Uluslararası İlişkiler Dairesinin kurulmuş olması, yabancı ülkelerle Bakan düzeyinde rekor sayıda Mutabakat Zaptının imzalanması Yeni YÖK döneminde gerçekleşti. Yükseköğretimin niteliğini, evrensel standartlara çıkararak cazibe merkezi olmak istiyoruz.

148 bin yabancı öğrenci

4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan uluslararası öğrenci sayısının bugün 148 bine ulaştığını belirten Er, şöyle devam etti: “‘Yeni YÖK’ olarak hedefimiz, ülkemizdeki uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısının artırılması, tersine beyin göçü ile ülkemize nitelikli öğretim elemanı çekilmesi, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğinin ve değişim programlarına katılımcı sayısının artırılması, uluslararası öğrencilere yönelik barınma olanaklarının çoğaltılması ve üniversitelerimizin uluslararası işbirliği potansiyelinin artırılmasıdır. YÖK kurulduktan sonraki 30 yılı aşkın sürede Bakan düzeyinde toplam 24 Mutabakat Zaptı imzalanabilmiş. Son 4 yılda bunu 46’ya çıkardık.”  

İslâm dünyasına kadro

Çoğu Afrika’dan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik YÖK Burslarını başlattıklarını anlatan Er, şunları ifade etti: “Burs programının en önemli özelliği, bursiyerlerin mezuniyetleri sonrasında ülkelerine dönüp mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmeleridir. Filistin’in yetişmiş insan kaynağı ve doktoralı eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bu yıl 38 Filistinli öğrenciyi burslandırdık. Yine 7 bin civarında olan Afrika’dan gelen öğrenci sayısının yeni dönemde 20 bine yaklaştırdık. Ortak tarihe ve kültürel değerlere sahip olduğumuz Osmanlı’nın mirasının bulunduğu Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. ‘İslam Dünyası Yükseköğretim Alanı Oluşturma’ temasıyla forum düzenledik.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:16
  1. Ankara
  2. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er
  3. Hacı Yakışıklı
  4. Yeni YÖK
  5. Uluslararası İlişkiler Dairesi
  6. Mutabakat Zaptı
  7. Afrika
  8. YÖK Bursları

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  • emiremir12 dk önce
    HEEE KABUGUNU KIRIYOR ...GECIS YAPIYOR HELE UNIVERSITELERIMIZ DUNYA CAPINDA NELER YETISTIRIYOR SIRALAMASI NEDIR ONU BILDIR PROF EFENDI,KIM MILYONER ISTER PROGRAMINDA UNIVERSITELI GENCLERIN BASIT SORULARA NASIL CEVAP VERDIKLERININ ICLER ACISI HALINI HELE SEYREDIN HANGI KABUGA GIRMISLER

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