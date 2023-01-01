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Gündem Yeni yılın ilk sabah namazında Ayasofya camisinde uzun kuyruk! Namazı Prof. Erbaş kıldırdı
Gündem

Yeni yılın ilk sabah namazında Ayasofya camisinde uzun kuyruk! Namazı Prof. Erbaş kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2023 yılının ilk sabah namazını Ayasofya Camisi'nde kıldırdı. Binlerce vatandaşın gittiği sabah namazında uzun kuyruklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 08:52:00 - 2023-01-01 09:40:51

2023'ün ilk sabah namazında Ayasofya Camisi'ne binlerce vatandaş akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu Ayasofya'da yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

 Yılın ilk sabah namazını namazını Ayasofya'da kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Binlerce kişi camii içerisine girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Binlerce vatandaş gitti

Namaza gelen Orhan Çelebi adlı vatandaş, “Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ayasofya’nın açılmasından çok mutluyuz. Burada sabah namazı kılmaktan. Aşırı kalabalık. Ayrı bir Duygu. Ayrı bir güzellik. Ayrı bir maneviyat inşallah. İnşallah namazı kılmayı ümit ediyoruz.” dedi.

Sabah namazını Ayasofya’da kılmak için 80 kilometre yol gelen bir vatandaş da, “Çok güzel bir duygu. Hadımköy’den geliyoruz. 80 kilometre uzaktan geliyoruz” dedi.

Bedrettin Ezber ise, “Allah izin verirse öyle bir niyetimiz vardı geç kaldık. Maşallahı var. Söyleyecek bir şey yok artık. Söylenecek her şeyi kalabalık söylüyor. Allah herkesten razı olsun” söyledi.

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