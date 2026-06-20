Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Proje sahibi öğrencilerden Ali Mert Orman, "Okulumuzun destekleriyle arkadaşlarımız ile beraber ASELSAN'ın ‘Serhat Radar' projesinin prototipini geliştirdik. Projemiz, 180 derece manevra yapabilme ve 4 metreye kadar da algılama özelliğine sahip. Kendi geliştirdiğimiz yazılımla da algılanan nesneleri eş zamanlı şekilde ekrana aktarabiliyoruz. Aradaki mesafenin uzaklığını, merkezini ve birçok detayına erişebiliyoruz. Projeyi hazırlamamız 3 ay sürdü. Donanım kartı olarak ise ‘arduino'yu kullandık. Ses sensörleri ile birleştirip mesafe ölçeğine de sahip olduk. İlerideki hedeflerimiz projemizi daha da geliştirip en iyi şekilde sunabilmek" dedi. Teknik detaylardan bahseden Erdem Umut Kutlu ise, "Verilere eş zamanlı bir şekilde grafik hali ile ulaşabiliyoruz. Bu sayede operatöre yardım sağlanıyor ve işlemlerini tek ekran üzerinden gerçekleştirebiliyor. Mesafe, açı, derece gibi unsurlar ve çalışan ya da arızalı parçaların tamamı da yine aynı ekran üzerinden görülebiliyor. Kullanıcı bu sayede de verilere kısa sürede erişilebilme imkanına sahip oluyor. Projemizin çizim aşamasından sonra donanımını tamamladık. Ardından da kendi kullandığımız devreleri ve yazılımları ekledik. Radarımızın konum özelliği bulunuyor. Beklenmedik bir durum yaşandığında yazılımın içindeki kitleme özelliği devreye giriyor. Bulunduğu konumu ilgililere iletiyor. Bu sayede de can ve mal kaybının engellenmesinin önüne geçilebiliyor" diye konuştu.