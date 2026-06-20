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Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

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Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Ankara’da altı lise öğrencisi, savunma sanayisine duydukları ilgiyi kendi geliştirdikleri radar prototipiyle projeye dönüştürdü.

#1
Foto - Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Ankara'da Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) hava savunması için ürettiği ‘Serhat Radar' projesinden esinlenen lise öğrencileri, kara savunması için hazırladıkları radar prototipini geliştirerek, yerli ve milli savunma sistemlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. Kendi oluşturdukları yazılımla radarı çalıştırmayı başaran geleceğin mühendisleri, projelerini yarışmalarda da sergileyerek tanıtmayı amaçlıyor.

#2
Foto - Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencileri Ali Mert Orman, Erdem Umut Kutlu, Emirhan Buğa, Halil Buğra Yücel, Ömer Seyfettin Yöndem ve Mustafa Emin Aydemir, ASELASAN'ın hava savunması için ürettiği ‘Serhat Radar' projesini örnek alarak kara savunması için radar prototipi hazırladı. Hazırladıkları prototipte kendi geliştirdikleri yazılımı kullanan liseli gençler, 4 metreye kadar nesneleri algılayabilen ve 180 derece manevra kabiliyetine sahip radarlarının aynı zamanda konum bilgisi paylaşabildiğini belirtti. Tek ekran üzerinden tüm kontrollerin sağlanabildiğini belirten öğrenciler, beklenmedik durumlarda ise radarın kendini kilitleyerek güvenlik açığının önüne geçtiğini ifade etti. 3 ay emek verdikleri projelerini daha da geliştirmeyi planladıklarını dile getiren 6 mühendis adayı, amaçlarının ileride savunma sanayiinde çalışarak yerli ve milli projeler içerisinde yer almak olduğunu söyledi. Geliştirmek istedikleri projeleri prototipten çıkarıp gerçek hale getirmek istediklerini ifade eden öğrenciler, yarışmalarda sergilemek istedikleri radarın daha fazla kişi tarafından bilinmesini istiyor.

#3
Foto - Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Proje sahibi öğrencilerden Ali Mert Orman, "Okulumuzun destekleriyle arkadaşlarımız ile beraber ASELSAN'ın ‘Serhat Radar' projesinin prototipini geliştirdik. Projemiz, 180 derece manevra yapabilme ve 4 metreye kadar da algılama özelliğine sahip. Kendi geliştirdiğimiz yazılımla da algılanan nesneleri eş zamanlı şekilde ekrana aktarabiliyoruz. Aradaki mesafenin uzaklığını, merkezini ve birçok detayına erişebiliyoruz. Projeyi hazırlamamız 3 ay sürdü. Donanım kartı olarak ise ‘arduino'yu kullandık. Ses sensörleri ile birleştirip mesafe ölçeğine de sahip olduk. İlerideki hedeflerimiz projemizi daha da geliştirip en iyi şekilde sunabilmek" dedi. Teknik detaylardan bahseden Erdem Umut Kutlu ise, "Verilere eş zamanlı bir şekilde grafik hali ile ulaşabiliyoruz. Bu sayede operatöre yardım sağlanıyor ve işlemlerini tek ekran üzerinden gerçekleştirebiliyor. Mesafe, açı, derece gibi unsurlar ve çalışan ya da arızalı parçaların tamamı da yine aynı ekran üzerinden görülebiliyor. Kullanıcı bu sayede de verilere kısa sürede erişilebilme imkanına sahip oluyor. Projemizin çizim aşamasından sonra donanımını tamamladık. Ardından da kendi kullandığımız devreleri ve yazılımları ekledik. Radarımızın konum özelliği bulunuyor. Beklenmedik bir durum yaşandığında yazılımın içindeki kitleme özelliği devreye giriyor. Bulunduğu konumu ilgililere iletiyor. Bu sayede de can ve mal kaybının engellenmesinin önüne geçilebiliyor" diye konuştu.

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Foto - Savunma sanayi emin ellerde! ASELSAN’dan esinlenen gençler bakın ne ürettiler

Öğrencilerden Emirhan Buğa ise, "Yazılım kısmını geliştirmemiz yaklaşık 2 ay sürdü. En çok zorlandığımız kısım ise sensör ve aydınlatma sistemlerini ayarlamaktı. Daha fazla araştırma yaparak bu sorunun da üstesinden geldik. Sistemimiz şu anda sorunsuz şekilde çalışıyor" ifadelerine yer verdi. İlgi duydukları alanlarda staj yapmak ve iş sahibi olmak istediklerini belirten Halil Buğra Yücel de, "Projeye başlama amacımız, savunma sanayisinin hızla ilerlemesiyle birlikte radar teknolojilerinin önem kazanması ve bizim de bu alana ilgimizin olmasıydı. Öğretmenlerimizden ve okulumuzun idaresinden projemizle ilgili destekler aldık. Projemize ileride yeni eklemeler yaparak prototip halinden çıkarıp ülkemizin yararına bir hale getirmek istiyoruz. Radarımızı TÜBİTAK, TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmalarda göstermek istiyoruz. Daha çok kişinin bilmesi bizler için daha iyi olur. ASELSAN VE ROKETSAN gibi yerlerde de staj yapmak ve ileride meslek sahibi olmak istiyoruz. Bu sayede böyle projeler sunarak ülkemizde katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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