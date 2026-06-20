Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!
Skyroad'un yayınladığı listeye göre ülkelerde en çok kullanılan soyadları belli oldu. Türkiye listeye 2 soyadıyla girdi. İşte ülke ülke en çok kullanılan soyadı...
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Skyroad'un yayınladığı listeye göre ülkelerde en çok kullanılan soyadları belli oldu. Türkiye listeye 2 soyadıyla girdi. İşte ülke ülke en çok kullanılan soyadı...
TÜRKİYE'DE EN SIK KULLANILAN SOYADLAR BELLİ OLDU Soyadların ardındaki ortaklıklar ve farklılıklar, insanlık hikâyesinin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarken, araştırma bu görünmez bağları anlamlandırmak için önemli bir pencere açıyor.
İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA KULLANILAN SOYADLARI!
WANG
SMİTH
JOHNSON
NGUYEN
RODRİGUEZ
SİLVA
SİNG
RAHMAN
IVANOV
KİM
HERNANDEZ
SATO
SARİ
YILMAZ
KAYA/ kaynak: haber7
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