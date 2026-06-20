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Dünya
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Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

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Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

Skyroad'un yayınladığı listeye göre ülkelerde en çok kullanılan soyadları belli oldu. Türkiye listeye 2 soyadıyla girdi. İşte ülke ülke en çok kullanılan soyadı...

#1
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

TÜRKİYE'DE EN SIK KULLANILAN SOYADLAR BELLİ OLDU Soyadların ardındaki ortaklıklar ve farklılıklar, insanlık hikâyesinin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkarken, araştırma bu görünmez bağları anlamlandırmak için önemli bir pencere açıyor.

#2
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA KULLANILAN SOYADLARI!

#3
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

WANG

#4
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

SMİTH

#5
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

JOHNSON

#6
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

NGUYEN

#7
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

RODRİGUEZ

#8
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

SİLVA

#9
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

SİNG

#10
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

RAHMAN

#11
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

IVANOV

#12
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

KİM

#13
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

HERNANDEZ

#14
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

SATO

#15
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

SARİ

#16
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

YILMAZ

#17
Foto - Dünyada en çok kullanılan soyadları belli oldu! Türkiye'den 2 soyadı listede!

KAYA/ kaynak: haber7

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